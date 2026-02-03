Publicidad

Capítulo 39 Vecinos: Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella

Rodolfo se pone más serio con el matrimonio y le da un anillo a la doctora. Cuando el taxista ve la joya, le reclama a ella y le confiesa que su compromiso con Jessica fue un acto de impulsividad.

Vecinos - Capítulo 39: Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella
Capítulo 39 Vecinos: Óscar le dice a Tatiana que se va a casar con Jessica para darle celos a ella

Rodolfo se pone más serio con el matrimonio y le da un anillo a la doctora. Cuando el taxista ve la joya, le reclama a ella y le confiesa que su compromiso con Jessica fue un acto de impulsividad.

Por: Alejandra Hurtado
