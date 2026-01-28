44:01 min Vecinos - Capítulo 35: Óscar le dice a doña Ruca que Tatiana se casará y él se quedará con Jessica 44:59 Capítulo 34 Tatiana ayudará a doña Ruca a parar centro comercial que construirán en el barrio 44:44 Capítulo 33 Rodolfo presiona a Tatiana para que le diga si acepta casarse con él 44:54 Capítulo 32 Óscar gana las elecciones del edificio y arma rumba para celebrar 44:01 Capítulo 35 Óscar le dice a doña Ruca que Tatiana se casará y él se quedará con Jessica

Capítulo 35 Vecinos: Óscar le dice a doña Ruca que Tatiana se casará y él se quedará con Jessica La mamá del taxista le cuenta a él que la doctora la está ayudando a cuidar el parque del barrio y le insinúa que debería volver con ella. Óscar le responde que Tatiana se va a casar con Rodolfo.