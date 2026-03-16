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Capítulo 67 Vecinos: 16 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Mientras Óscar intenta hablar con su médico para que le extienda la estadía en el hospital y así no ir a prisión, Tatiana analiza los documentos de la Fiscalía que incriminan al taxista.

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Vecinos - Capítulo 67: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
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Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro

Capítulo 67 Vecinos: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro

Mientras Óscar intenta hablar con su médico para que le extienda la estadía en el hospital y así no ir a prisión, Tatiana analiza los documentos de la Fiscalía que incriminan al taxista.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
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Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
CAPÍTULO 62 VECINOS
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Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
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Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro