44:20 min Vecinos - Capítulo 67: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro 45:55 Capítulo 66 Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo 45:11 Capítulo 65 Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo 45:47 Capítulo 64 Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria 44:20 Capítulo 67 Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro

Capítulo 67 Vecinos: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro Mientras Óscar intenta hablar con su médico para que le extienda la estadía en el hospital y así no ir a prisión, Tatiana analiza los documentos de la Fiscalía que incriminan al taxista.