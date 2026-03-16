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Capítulo 67 Vecinos: 16 de marzo completo y gratis - CaracolTV
Mientras Óscar intenta hablar con su médico para que le extienda la estadía en el hospital y así no ir a prisión, Tatiana analiza los documentos de la Fiscalía que incriminan al taxista.
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Capítulo 67 Vecinos: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
44:20 min
Vecinos - Capítulo 67:
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
Capítulo 67 Vecinos: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
Mientras Óscar intenta hablar con su médico para que le extienda la estadía en el hospital y así no ir a prisión, Tatiana analiza los documentos de la Fiscalía que incriminan al taxista.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
16 de Marzo, 2026
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
45:46
Capítulo 61
Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
Vecinos
Capítulo 66 Vecinos: Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
Vecinos
Capítulo 65 Vecinos: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
Vecinos
Capítulo 64 Vecinos: Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
Vecinos
Capítulo 63 Vecinos: Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
Vecinos
Capítulo 62 Vecinos: Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
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Capítulo 61 Vecinos: Óscar es declarado muerto tras recibir disparo que iba para Rodolfo
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