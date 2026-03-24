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Capítulo 72 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo este 24 de marzo

Capítulo 72 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo. Tatiana sufre luego de desconfiar de la inocencia de Óscar y cree que él va a regresar con Jessica.

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44:44 min
CAP 72 Vecinos.jpg
Vecinos - Capítulo 72: Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan
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44:19
Capítulo 71
Óscar se entera de que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
cap vecinos.jpg
41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
cap vecinos.jpg
Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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44:44
Capítulo 72
Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan

Capítulo 72 Vecinos: Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan

La doctora no se perdona por haber desconfiado del taxista y, ahora que se comprobó su inocencia, cree que él regresará con Jessica. Rodolfo aprovecha para acercarse a Tatiana de nuevo.

Por: Alejandra Hurtado
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44:19
Capítulo 71
Óscar se entera de que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
cap vecinos.jpg
41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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44:44
Capítulo 72
Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan