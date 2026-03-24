44:44 min Vecinos - Capítulo 72: Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan 44:19 Capítulo 71 Óscar se entera de que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso 41:50 Capítulo 70 Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel Capítulo 69 La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado 44:44 Capítulo 72 Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan

Capítulo 72 Vecinos: Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan La doctora no se perdona por haber desconfiado del taxista y, ahora que se comprobó su inocencia, cree que él regresará con Jessica. Rodolfo aprovecha para acercarse a Tatiana de nuevo.