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Maluma dice si espera niño o niña con Susana Gómez, su esposa, y si tiene nombre

Maluma reveló si espera niño o niña con Susana Gómez, su esposa, y si ya tiene nombre para su bebé. Además, contó por qué no habló del embarazo por cinco meses.

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Maluma dice si espera niño o niña con Susana Gómez y por qué ocultaron embarazo por meses

El reguetonero antioqueño habló del hijo que espera con Susana Gómez, su pareja y madre de su primogénita, París, en una entrevista que concedió para Billboard Latin.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de may, 2026
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Maluma dice si su esposa espera niño o niña y revela por qué ocultó embarazo por 5 meses