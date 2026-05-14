Maluma dice si espera niño o niña con Susana Gómez y por qué ocultaron embarazo por meses

Maluma contó sin ningún tipo de hermetismo que espera un niño y, aunque tienen muchas opciones para el nombre, todavía no han escogido uno. El artista también dijo que decidieron no contar la noticia del embarazo de Susana Gómez, hasta que ella cumplió los cinco meses de gestación, por una cuestión de mantener “la salud en la casa, en el hogar”.

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“Me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo, sin tener que pensar en otras cosas, sino simplemente estando en el hogar, con mi pareja, y gozando. Y, ahorita con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando con una felicidad y en una alegría y en un gozo”, declaró el intérprete de ‘Háwai’.

El reguetonero paisa señaló que la sensación es totalmente diferente a la que tuvo durante el primer embarazo de su esposa, pues además su papá y su abuelo están dichosos con que el apellido “siga viviendo en la familia”.





“Mi abuelo y mi papá están matados, porque viene un niño. […] Eso es algo que, para mi abuelo, de verdad, es superimportante. Y pues es que la familia para mí también es demasiado importante y, si el abuelo está feliz con eso, también hace que todo el circulo funcione, obvio”, agregó.

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¿Quién es Susana Gómez, la pareja de Maluma?

Susana Gómez es una arquitecta colombiana con quien el artista mantiene una relación desde hace varios años. La pareja hizo público su noviazgo en 2022 y desde entonces ha compartido distintos momentos familiares en redes sociales y eventos públicos.

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Susana Gómez, originaria de Medellín, ha acompañado a Maluma en una etapa más familiar y estable de su vida. La relación tomó aún más relevancia mediática luego de que anunciaran el nacimiento de su primera hija, Paris, en 2024.

En diferentes entrevistas, Maluma ha asegurado que convertirse en padre cambió su manera de ver la vida y fortaleció su deseo de construir una familia. El intérprete de éxitos como 'Sobrio' y 'Felices los 4' también ha mostrado una faceta más tranquila y madura desde que inició su relación con Susana Gómez.

Aunque el cantante suele ser reservado sobre su vida privada, tanto él como Susana Gómez se han convertido en una de las parejas más comentadas de la música latina y el entretenimiento colombiano.

