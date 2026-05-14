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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María se encuentra con el joven, pero no cuenta con que su hija la está siguiendo porque espera enfrentarlos y hacerlos terminar su supuesta relación.

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Tita sigue a su mamá hasta la casa de Nandito y le hace un escándalo

María se encuentra con el joven, pero no cuenta con que su hija la está siguiendo porque espera enfrentarlos y hacerlos terminar su supuesta relación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de may, 2026
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María