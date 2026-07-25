Lucumí, de Sábados Felices, fue víctima de robo: qué le robaron y qué pasó

El humorista Lucumí, reconocido por su participación en Sábados Felices, vivió momentos de angustia el pasado fin de semana luego de ser víctima de un robo mientras compartía con su familia en un establecimiento de Tuluá.

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¿Qué le robaron a Lucumí?

Según contó Frank Solano en La Red, tres hombres llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. Uno de los delincuentes descendió, intimidó con un arma de fuego a los presentes y despojó al comediante de una cadena de oro antes de huir junto a sus cómplices.





"Han llegado tres hombres al lugar a bordo de dos motocicletas. Uno intimidó con un arma de fuego a uno de los clientes. Le arrebató una cadena de oro y huyó junto a sus cómplices", explicó Frank Solano.Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas. Aunque el robo generó momentos de tensión y miedo, tanto Lucumí como los integrantes de su familia resultaron ilesos.

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