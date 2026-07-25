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Lucumí, de Sábados Felices, fue víctima de robo: qué le robaron y qué pasó - CaracolTV

Delincuentes armados en motocicleta intimidaron al humorista Lucumí en Tuluá y le robaron una cadena de oro mientras compartía con su familia. Por fortuna, salieron ilesos.

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Lucumí, de Sábados Felices, fue víctima de robo: qué le robaron y qué pasó

Delincuentes armados en motocicleta intimidaron al humorista Lucumí en Tuluá y le robaron una cadena de oro mientras compartía con su familia. Por fortuna, salieron ilesos.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 25 de jul, 2026
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