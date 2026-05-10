Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
¿De qué murió Germán Vargas Lleras?
En Vivo A Otro Nivel
Día de la Madre en Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Maluma será papá por segunda vez con Susana Gómez: lo anunció con tierna foto - CaracolTV

Este 10 de mayo, y en plena celebración del Día de la Madre en Colombia, el cantante paisa utilizó sus redes sociales para anunciar que su pareja, Susana Gómez, está embarazada y tendrá otro hijo junto a él.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Maluma será papá por segunda vez con Susana Gómez: lo anunció con tierna foto

Este 10 de mayo, y en plena celebración del Día de la Madre en Colombia, el cantante paisa utilizó sus redes sociales para anunciar que su pareja, Susana Gómez, está embarazada y tendrá otro hijo junto a él.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 10 de may, 2026
Comparta en:
Celebración de la hija de Maluma.jpg