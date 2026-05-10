Maluma será papá por segunda vez con Susana Gómez: lo anunció con tierna foto - CaracolTV
Este 10 de mayo, y en plena celebración del Día de la Madre en Colombia, el cantante paisa utilizó sus redes sociales para anunciar que su pareja, Susana Gómez, está embarazada y tendrá otro hijo junto a él.
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Maluma será papá por segunda vez con Susana Gómez: lo anunció con tierna foto
Este 10 de mayo, y en plena celebración del Día de la Madre en Colombia, el cantante paisa utilizó sus redes sociales para anunciar que su pareja, Susana Gómez, está embarazada y tendrá otro hijo junto a él.