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‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ sorprendió al cantante y terminó cantando junto a él - CaracolTV

El imitador llegó al Templo de la Imitación para cantar ‘El picantico’, pero el jurado quiso comprobar qué tan parecido era al artista original. Por eso, le pidieron a Elder Dayán bajar del escenario y cantar junto al participante.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ sorprendió al cantante y terminó cantando junto a él

El imitador llegó al Templo de la Imitación para cantar ‘El picantico’, pero el jurado quiso comprobar qué tan parecido era al artista original. Por eso, le pidieron a Elder Dayán bajar del escenario y cantar junto al participante.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.