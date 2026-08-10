‘Yo Me Llamo Elder Dayán’ sorprendió al cantante y terminó cantando junto a él

El imitador de Elder Dayán llegó al Templo de la Imitación de ‘Yo Me Llamo Colombia’ dispuesto a demostrar que tiene el parecido vocal y la actitud necesarias para convertirse en el artista que busca representar en la competencia.

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Durante su presentación, el participante interpretó ‘El picantico’, uno de los temas reconocidos del repertorio de Elder Dayán. Sin embargo, la presentación tuvo un ingrediente especial: el artista original compartió junto al participante en el escenario, haciendo de este momento uno de los más llamativos de la jornada.

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La participación no pasó desapercibida para los cuatro jurados, quienes coincidieron en que el concursante sí logra parecerse al cantante vallenato. Después de escuchar su interpretación y observar su actitud en el escenario, los jurados destacaron tanto el parecido vocal como la manera en la que asumió la presentación.



Al finalizar la interpretación de ‘El picantico’, llegó uno de los momentos más esperados por el participante: la decisión de Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y el cantante de vallenato. Los cuatro coincidieron en que sí se llama como su artista favorito, por lo que cada uno le entregó una estrella verde.

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Con las cuatro estrellas verdes, el imitador de Elder Dayán consiguió avanzar a la siguiente fase de la exitosa producción, confirmando que su presentación logró convencer a los expertos.

El participante recibió con emoción la decisión y, antes de despedirse, celebró el resultado y agradeció por la oportunidad de continuar en la competencia. De esta manera, el imitador dejó el Templo de la Imitación con el objetivo de seguir demostrando que puede mantener el parecido con el hijo de Diomedes Díaz a lo largo del programa.

Así, el imitador se suma a los participantes que continúan avanzando en la competencia después de conseguir el respaldo unánime de los jurados. Ahora, deberá prepararse para su siguiente presentación y demostrar nuevamente que tiene la voz, el parecido y la actitud que exige el formato.

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