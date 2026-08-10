‘Yo me llamo Pedro Fernández’ sorprendió y recibió el sí de los jurados. Aquí su show

Esta vez, el turno fue para el participante que llegó dispuesto a demostrar que tiene todo lo necesario para convertirse en el doble de exacto de Pedro Fernández, uno de los grandes referentes de la música mexicana.

Mira desde el 25:05



¿Qué relación tiene Pedro Fernández con Vicente Fernández?

Publicidad

Aunque sus apellidos y su trayectoria en la música mexicana podrían hacer pensar que Pedro Fernández y Vicente Fernández eran familiares, lo cierto es que no tenían un vínculo de parentesco.





La relación entre ambos estuvo principalmente ligada a la música y al reconocimiento que compartieron dentro de la cultura mexicana. Pedro Fernández, cuyo nombre real es José Martín Cuevas Cobos, construyó su propia carrera desde muy pequeño y se convirtió en uno de los intérpretes destacados de la música ranchera.

Por su parte, Vicente Fernández fue una de las máximas figuras de la música mexicana y dejó un importante legado artístico antes de su fallecimiento en diciembre de 2021.

Publicidad