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‘Yo me llamo Pedro Fernández’ sorprendió y recibió el sí de los jurados. Aquí su show - CaracolTV

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ volvió a convertirse en el lugar perfecto para las imitaciones que sorprenden a los jurados. Esta vez, el turno fue para ‘Yo me llamo Pedro Fernández’.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo me llamo Pedro Fernández’ sorprendió y recibió el sí de los jurados. Aquí su show

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ volvió a convertirse en el lugar perfecto para las imitaciones que sorprenden a los jurados. Esta vez, el turno fue para ‘Yo me llamo Pedro Fernández’.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de ago, 2026
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'Yo Me Llamo Pedro Fernández' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Pedro Fernández' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.