‘Yo Me Llamo Maluma’ le confesó a Amparo Grisales que siempre ha estado enamorado de ella

Durante su presentación, Amparo Grisales y Aurelio Cheveroni se erizaron al escuchar al imitador, quien interpreto ‘Borró cassette’, dejando en evidencia que la interpretación logró transmitir varias de las características que identifican al cantante. Para ambos jurados, el participante consiguió acercarse de manera importante a la voz y al estilo de Maluma.

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¿Por qué el cantante paisa se llama Maluma?

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El nombre de pila del antioqueño es Juan Luis Londoño Arias, pero decidió utilizar un nombre artístico con un significado muy especial para él.





La palabra ‘Maluma’ está formada a partir de las primeras sílabas de los nombres de tres integrantes de su familia: Marlli, su mamá; Luis, su papá, y Manuela, su hermana. De esta manera, el nombre artístico se convirtió también en un homenaje a las personas más importantes de su vida.