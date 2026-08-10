Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
🔴 EN VIVO: Temblor en Colombia
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

‘Yo Me Llamo Maluma’ le confesó a Amparo Grisales que siempre ha estado enamorado de ella - CaracolTV

El participante llegó al escenario dispuesto a demostrar que tiene lo necesario para convertirse en el doble perfecto del reconocido artista colombiano y su actuación provocó una inesperada reacción.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Maluma’ le confesó a Amparo Grisales que siempre ha estado enamorado de ella

El participante llegó al escenario dispuesto a demostrar que tiene lo necesario para convertirse en el doble perfecto del reconocido artista colombiano y su actuación provocó una inesperada reacción.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
'Yo Me Llamo Maluma' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Maluma' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.