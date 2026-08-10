‘Yo Me Llamo Pastor López’ puso a bailar al jurado y adelantó la Navidad en el programa

El imitador de Pastor López demostró su talento en el Templo de la Imitación de 'Yo Me Llamo', donde interpretó uno de los clásicos más reconocidos del artista: ‘Las caleñas’. Su presentación puso a bailar a los jurados y le permitió continuar en la competencia.

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Desde los primeros segundos de la interpretación, el participante logró captar la atención con su caracterización y la manera en la que llevó al escenario el estilo de Pastor López. Mientras cantaba, Amparo Grisales y Aurelio Cheveroni no pudieron evitar moverse al ritmo de la canción, protagonizando uno de los momentos llamativos de la presentación.

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Al terminar la interpretación de ‘Las caleñas’, llegó el momento de conocer la opinión de los jurados. Amparo Grisales fue una de las más entusiasmadas con el resultado y aseguró que la presentación le encantó. Además, destacó el parecido que el participante tiene con el artista original, una de las características que ha llamado la atención durante su paso por el programa.



Por su parte, César Escola manifestó que no estaba de acuerdo con la decisión tomada frente a la presentación. A pesar de su posición, el imitador de Pastor López consiguió avanzar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.

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'Yo Me Llamo Pastor López' recibió tres estrellas verdes en ‘Yo Me Llamo’

La presentación de ‘Las caleñas’ terminó con un resultado favorable para el participante, quien recibió tres estrellas verdes, reconocimiento que le permitió continuar su camino dentro de la competencia.

De esta manera, el imitador consiguió superar esta etapa y mantener vivo su sueño de avanzar en competencia. Su interpretación, además, volvió a poner en escena uno de los clásicos de la música tropical que ha acompañado a varias generaciones.

Con su paso a la siguiente fase, el participante tendrá ahora el reto de seguir demostrando que cuenta con las características necesarias para convencer a los jurados y acercarse cada vez más a las etapas decisivas del concurso musical.

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