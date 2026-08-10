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‘Yo Me Llamo Pastor López’ puso a bailar al jurado y adelantó la Navidad en el programa - CaracolTV

El imitador llegó al escenario con ‘Las caleñas’ y contó que recibió el respaldo de la esposa del cantante original. Además, su manejo del escenario hizo bailar al jurado, especialmente a Grisales.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Pastor López’ puso a bailar al jurado y adelantó la Navidad en el programa

El imitador llegó al escenario con ‘Las caleñas’ y contó que recibió el respaldo de la esposa del cantante original. Además, su manejo del escenario hizo bailar al jurado, especialmente a Grisales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de ago, 2026
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'Yo Me Llamo Pastor López' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Pastor López' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.