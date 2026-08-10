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A periodista de Noticias Caracol en Pereira se le quebró la voz tras terremoto en Colombia - CaracolTV

El periodista, que estuvo cubriendo a lo largo de la jornada lo que ocurría en Pereira, se mostró visiblemente conmovido al contar la situación familiar por la que atraviesa tras el desastre.

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Corresponsal de Noticias Caracol se quebró en vivo por situación personal tras terremoto

El periodista, que estuvo cubriendo a lo largo de la jornada lo que ocurría en Pereira, se mostró visiblemente conmovido al contar la situación familiar por la que atraviesa tras el desastre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de ago, 2026
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El corresponsal de Noticias Caracol en Pereira le contó a María Lucía Fernández cómo se encuentra su familia.
El corresponsal de Noticias Caracol en Pereira le contó a María Lucía Fernández cómo se encuentra su familia.
Foto: Caracol Televisión/ Noticias Caracol.