Corresponsal de Noticias Caracol se quebró en vivo por situación personal tras terremoto

En horas de la mañana de este 10 de agosto, Colombia se sacudió con un terremoto de magnitud 7.4 que afectó a 12 departamentos del país, especialmente a ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia. Noticias Caracol realizó un cubrimiento especial a lo largo del día, mostrando cómo avanzan las labores de búsqueda y rescate en diferentes puntos.

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Corresponsal de Noticias Caracol se quebró en vivo ante situación personal

Durante la emisión central del informativo, María Lucía Fernández aprovechó el espacio para preguntarle a Freddy, corresponsal en Pereira, sobre su situación personal teniendo en cuenta el cubrimiento que estuvo haciendo durante el día y una conversación que tuvieron en el corte a comerciales.

"Cuando usted me hizo esa pregunta fue como el momento de empezar a reaccionar sobre lo que estamos viviendo. Digamos que donde vive mi mamá se sufrieron afectaciones en la infraestructura. Han tenido que moverla del lugar donde estaba", contó el periodista con la voz entrecortada.

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Posteriormente, indicó que su prioridad estaba enfocada en informar a los ciudadanos y que una vez finalice su objetivo se dispondrá a solucionar su situación.





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"Estoy con mis hijas, yo soy padre cabeza de hogar y me traje a mis hijas. Vivimos en un piso alto donde también se presentaron algunos problemas y ya, como a esta hora que terminemos de informar a los colombianos y pedir por los pereiranos, ya empezar a mirar qué necesita la familia y mirar dónde vamos a empezar a buscar agua o mirar dónde vamos a pasar la noche", continuó diciendo durante la transmisión.

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Posteriormente, explicó que en la ciudad no hay luz, gas y otros servicios, lo que ha dificultado el proceso de búsqueda y rescate con la llegada de la noche. También mencionó que han sido los voluntarios, quienes han usado sus manos para sacar uno a uno los escombros en búsqueda de sobrevivientes.

Asimismo, informó que en Pereira habrá toque de queda hasta las 5:00 a. m., día sin carro y sin moto, y no habrá jornada escolar durante este 11 de agosto mientras se conocen nuevos lineamientos por parte del Gobierno Nacional para atender la emergencia.

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