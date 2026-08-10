'Influencer' colombiano mostró desplome de estructura por temblor; reacciones de famosos

A través de videos y publicaciones, algunas celebridades mostraron sus reacciones al movimiento telúrico y contaron a sus seguidores cómo los tomó el temblor, dejando en evidencia el impacto que generó el hecho en distintos lugares del país.

Unas de las imágenes más impactantes las grabó el 'influencer' Soy Gallego, que en ese momento se encontraba en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. El creador de contenido se resguardó bajo una mesa y, desde allí, grabó cómo se desplomaba una parte de la estructura.



'La Liendra' fue otro de los que compartió

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Las publicaciones rápidamente llamaron la atención de miles de cibernautas, quienes no dudaron en reaccionar a las experiencias compartidas por los artistas, presentadores e influenciadores. En algunas de las imágenes compartidas se logra observar el temor que sintieron y las lesiones físicas y emocionales que estos sufrieron.





Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, contó que, tras sentir el fuerte movimiento telúrico, decidió evacuar su vivienda junto a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke. La pareja, que se encontraba en el piso 35, optó por salir del lugar como medida de precaución.

“¡Dios! Me tocó salir sin zapatos y en bata (…) Cometí un gran error, como vivo en el piso 35, me tocó subirme al ascensor y bajar. Era imposible llegar a bajo rápido. ¡Qué hij… susto tan horrible”

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Por su parte, el cantante de música popular Alexis Escobar relató a través de su cuenta de Instagram cómo vivió el angustiante momento. El artista aseguró que sufrió algunas afectaciones físicas durante la evacuación, luego de protagonizar una fuerte caída que le dejó varias raspaduras en el pecho.

“Vean, siempre me ‘aporreé’ (…) como iba en el ascensor solo, cuando salí corriendo me di contra la talanquera de los carros. ¡Dios mio, qué ‘guarapazo’, pero gracias a Dios estoy bien!”.