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José Gallego mostró desplome estructura por temblor en Colombia

Varias celebridades colombianas compartieron a través de sus redes sociales cómo vivieron el fuerte temblor registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, que se sintió en varias partes del país.

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'Influencer' colombiano mostró desplome de estructura por temblor; reacciones de famosos

Varias celebridades colombianas compartieron a través de sus redes sociales cómo vivieron el fuerte temblor registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, que se sintió en varias partes del país.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de ago, 2026
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