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Cómo se llevan Amparo Grisales y Elder Dayán en 'Yo Me Llamo'- CaracolTV

Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, habló sobre su relación con Amparo Grisales y mostró cómo es un día de trabajo detrás de cámaras. Además, compartió un momento junto a César Escola, a quien considera una figura importante en su vida.

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Elder Dayán contó la verdad sobre su relación con Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’

Elder Dayán, jurado de ‘Yo Me Llamo’, habló sobre su relación con Amparo Grisales y mostró cómo es un día de trabajo detrás de cámaras. Además, compartió un momento junto a César Escola, a quien considera una figura importante en su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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