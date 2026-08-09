Elder Dayán contó la verdad sobre su relación con Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’

En un recorrido exclusivo tras las cámaras, el cantante de vallenato Elder Dayán Díaz mostró a los televidentes de 'La Red'cómo vive la experiencia diaria de prepararse para salir al escenario de 'Yo Me Llamo, el concurso de imitación más popular de la televisión colombiana, revelando detalles inéditos de su relación con sus compañeros de jurado: la ‘Diva de Colombia’, Amparo Grisales, y el maestro César Escola.

La jornada arranca pasadas las 5:30 p.m. en las instalaciones de Caracol Televisión. Tras subir al cuarto piso, donde se ubica el impresionante estudio del programa, el intérprete hace una parada obligatoria en el camerino del maestro Escola. Para Elder Dayán, el músico e imitador representa una figura fundamental en esta nueva faceta frente a las cámaras.



"A ese hombre no sé en qué monte ponerlo; para mí ha sido un papá en 'Yo Me Llamo', no por viejo, sino por su sabiduría y experiencia", confesó entre risas el artista, destacando la química y complicidad que proyectan cada noche en pantalla.

Luego de saludar a su colega, Elder ingresa a su propio camerino, donde inicia el proceso de vestuario y maquillaje de la mano de su equipo de estilistas. Sin embargo, la gran duda de la audiencia siempre ha sido cómo se lleva con Amparo Grisales.

Cómo es la relación de Elder Dayán y Amparo Grisales en 'Yo Me Llamo'



Lejos de cualquier rumor de tensión o conflicto por las exigencias del jurado, el cantante vallenato no escatimó en elogios hacia la actriz.

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"Amparo es un amor, una excelente mujer. Me ha acogido y me ha enseñado muchísimas cosas", aseguró.

Elder recalcó que el caluroso recibimiento de la ‘Diva’ le brindó la confianza necesaria para desenvolverse con soltura en su primera incursión como jurado televisivo. Según explicó, la fluidez que perciben los espectadores noche tras noche es producto directo de los valiosos consejos de Grisales y del respaldo constante del equipo.

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Del mismo modo, el artista expresó su satisfacción al compartir set con Aurelio Cheveroni, divirtiéndose con las bromas e interacciones que le aportan frescura y dinamismo al show.

Desde el set de 'La Red', los presentadores destacaron el carisma neutro e ingenioso con el que Elder Dayán maneja los fuertes caracteres de sus compañeros de mesa. Mientras Amparo y César suelen mantener firmes posturas técnicas durante las evaluaciones, el artista vallenato ha logrado mantener una postura equilibrada, disfrutando al máximo esta oportunidad profesional y ganándose el cariño del público en la franja estelar de las 8:00 p.m.

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