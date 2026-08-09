Hijo de Iván y sus Bam Bam y Katta Kastaño dan sus versiones sobre denuncia por presunta violencia

Juan David, hijo del músico Iván de la agrupación 'Iván y sus Bam Bam', y la cantante Katta Kastaño expusieron sus versiones sobre los conflictos legales, laborales y familiares derivados del fin de su relación sentimental en una entrevista emitida por 'La Red'. Ambos compartieron sus testimonios respecto a denuncias por violencia intrafamiliar y la situación de la custodia y manutención de sus hijos.

Katta Kastaño declaró que durante la convivencia experimentó episodios de violencia psicológica e infidelidades por parte de su expareja. Indicó que, tras dar a luz a uno de sus hijos, personal médico del hospital le advirtió que los altercados verbales ocurridos en sus instalaciones correspondían a actos de violencia intrafamiliar.



Según su versión, tras una llamada de seguimiento institucional, las autoridades le sugirieron interponer denuncias formales. Kastaño señaló además que en una diligencia ante un comisario de familia recibió advertencias de Juan David sobre posibles afectaciones a su carrera profesional y que las autoridades evaluaron su situación dentro de un marco de riesgo. Asimismo, afirmó que la suspensión del régimen de visitas presenciales de su expareja hacia los menores fue ordenada por las entidades competentes debido al incumplimiento de evaluaciones psicológicas requeridas.

Por su parte, Juan David aseguró que interpuso inicialmente una caución por violencia intrafamiliar contra Kastaño por agresiones físicas recibidas durante su convivencia, aunque posteriormente no presentó pruebas, argumentando que quería evitar afectaciones legales hacia la madre de sus hijos, lo que llevó a la desestimación del trámite por falta de pruebas. Respecto a sus antecedentes personales, reconoció desacuerdos e infidelidades pasadas, pero rechazó haber incurrido en expulsiones de su hogar hacia Kastaño o en el uso de influencias familiares para amedrentarla.

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En el ámbito económico y paternal, Juan David argumentó que el escándalo público derivado de las declaraciones en su contra afectó su contratación en orquestas musicales y redujo sus ingresos, dificultando el cumplimiento de las pretensiones económicas fijadas en el proceso de conciliación ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Afirmó que mantiene el envío de cuotas alimentarias y solicitó la restitución de sus derechos de visita y pernoctación de los menores en Bogotá.





Frente a esta situación, Kastaño explicó que solicitó ante la ley la figura de la cuota solidaria para que los abuelos paternos asuman de manera complementaria la manutención de los niños, dado que las partes no lograron conciliar los montos fijados por inasistencia alimentaria y fue allí cuando el artista accedió a colaborar con la diligencia. La disputa legal y la regulación de visitas continúan bajo el seguimiento de las entidades judiciales y familiares competentes.

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