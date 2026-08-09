Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo 'Yo Me Llamo'
Bebé de Laura Tobón
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Hijo de Iván y sus Bam Bam y Katta Kastaño dan sus versiones sobre denuncia por presunta violencia - CaracolTV

Katta Castaño interpuso una denuncia pública contra el cantante Juan David Sánchez; sin embargo, él también presentó antes. Ambos protagonistas se defienden de las acusaciones y explican cómo sucedieron los hechos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hijo de Iván y sus Bam Bam y Katta Kastaño dan sus versiones sobre denuncia por presunta violencia

Katta Castaño interpuso una denuncia pública contra el cantante Juan David Sánchez; sin embargo, él también presentó antes. Ambos protagonistas se defienden de las acusaciones y explican cómo sucedieron los hechos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
Comparta en:
Thumbnail