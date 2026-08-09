Letra de 'Dai Dai' en español: Shakira lanzó la nueva versión y emocionó a sus fanáticos

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A pocas semanas del final del Mundial de Fútbol 2026, que se desarrolló en México, Estados Unidos y Canadá, Shakira volvió a estar en el centro de la conversación pública tras presentar la nueva versión en español de ‘Dai Dai’, el tema oficial de la competencia deportiva.
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La cantante barranquillera dio a conocer esta adaptación con el propósito de acercar la canción a la comunidad latina, permitiendo que más personas puedan disfrutarla en su idioma. De esta manera, la artista amplió el alcance de una producción que ya había logrado posicionarse entre los seguidores del torneo desde su lanzamiento inicial.
Cabe recordar que, cuando fue presentado el tema mundialista, Shakira informó que todas las ganancias generadas por la canción serían destinadas a proyectos de educación en diferentes partes del mundo.
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Por otra parte, el sencillo alcanzó una amplia difusión durante las semanas previas al certamen.
Asimismo, la intérprete de 'Waka waka' tuvo una participación destacada durante las ceremonias inaugural y de clausura . Allí interpretó la canción frente a millones de asistentes y a una audiencia internacional que siguió la transmisión del evento.
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Sol en la piel, el sudor
El mundo a tus pies, el calor
Saber aprender del error
Para llegar a ser el mejor
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Persiguiendo tu deseo, como quien sigue una ley
Es el único trofeo que no se puede prometer
En el once contra once, cada cual con su papel
Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel
Levantarse y caer, y volver a empezar
Y volverse a romper, como vuelve a romper una ola en el mar
Cada paso que das, va tu gente de atrás
Aquí estamos por ti, para verte llegar
Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida
Vamos de subida, juega como tú sabes
La mente en el juego, estás botando fuego
Lo grita la calle, difícil que falles
No te para nadie
Let's go, let's go, let's go
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Hay que saber aguantar la tensión,
El diamante se hace bajo presión
Esto no es tanto de hablar, es de acción
Y de seguir a la intuición
El momento llegó, lo que siempre soñé
Voy sintiendo el temblor, se siente el temblor, lo sientes también
Yo te he visto caer, levantarte otra vez
Ya llegaste hasta aquí, solo había que creer
Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida
Dale, no olvides lo que vale, juega como tú sabes, como tú sabes
Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckam y Kaká. Messi, Mbappe, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherslands
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Sol en la piel, el sudor
El mundo a tus pies, el calor
Saber aprender del error
Para llegar a ser el mejor
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
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