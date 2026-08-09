Letra de 'Dai Dai' en español: Shakira lanzó la nueva versión y emocionó a sus fanáticos

A pocas semanas del final del Mundial de Fútbol 2026, que se desarrolló en México, Estados Unidos y Canadá, Shakira volvió a estar en el centro de la conversación pública tras presentar la nueva versión en español de ‘Dai Dai’, el tema oficial de la competencia deportiva.

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La cantante barranquillera dio a conocer esta adaptación con el propósito de acercar la canción a la comunidad latina, permitiendo que más personas puedan disfrutarla en su idioma. De esta manera, la artista amplió el alcance de una producción que ya había logrado posicionarse entre los seguidores del torneo desde su lanzamiento inicial.

Cabe recordar que, cuando fue presentado el tema mundialista, Shakira informó que todas las ganancias generadas por la canción serían destinadas a proyectos de educación en diferentes partes del mundo.

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Por otra parte, el sencillo alcanzó una amplia difusión durante las semanas previas al certamen.





Asimismo, la intérprete de 'Waka waka' tuvo una participación destacada durante las ceremonias inaugural y de clausura . Allí interpretó la canción frente a millones de asistentes y a una audiencia internacional que siguió la transmisión del evento.

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Letra de 'Dai Dai', de Shakira, en español

Sol en la piel, el sudor

El mundo a tus pies, el calor

Saber aprender del error

Para llegar a ser el mejor

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Persiguiendo tu deseo, como quien sigue una ley

Es el único trofeo que no se puede prometer

En el once contra once, cada cual con su papel

Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel

Levantarse y caer, y volver a empezar

Y volverse a romper, como vuelve a romper una ola en el mar

Cada paso que das, va tu gente de atrás

Aquí estamos por ti, para verte llegar

Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida

Vamos de subida, juega como tú sabes

La mente en el juego, estás botando fuego

Lo grita la calle, difícil que falles

No te para nadie

Let's go, let's go, let's go

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Hay que saber aguantar la tensión,

El diamante se hace bajo presión

Esto no es tanto de hablar, es de acción

Y de seguir a la intuición

El momento llegó, lo que siempre soñé

Voy sintiendo el temblor, se siente el temblor, lo sientes también

Yo te he visto caer, levantarte otra vez

Ya llegaste hasta aquí, solo había que creer

Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida

Dale, no olvides lo que vale, juega como tú sabes, como tú sabes

Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckam y Kaká. Messi, Mbappe, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, Mexico, Japan, Korea, Netherslands

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Sol en la piel, el sudor

El mundo a tus pies, el calor

Saber aprender del error

Para llegar a ser el mejor

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

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