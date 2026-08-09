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'Dai Dai' en español letra: Shakira lanzó nueva versión de la canción del Mundial 2026- CaracolTV

La cantante barranquillera había anunciado desde el 22 de junio en entrevista con Telemundo que todo estaba listo para que la canción mundialista saliera a la luz. Así se escucha el éxito.

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Letra de 'Dai Dai' en español: Shakira lanzó la nueva versión y emocionó a sus fanáticos

La cantante barranquillera había anunciado desde el 22 de junio en entrevista con Telemundo que todo estaba listo para que la canción mundialista saliera a la luz. Así se escucha el éxito.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Así suena 'Dai Dai' en español; Shakira lanzó la canción y emocionó a sus fanáticos.
Así suena 'Dai Dai' en español; Shakira lanzó la canción y emocionó a sus fanáticos.
Foto: Getty Images