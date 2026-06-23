Ella era Natalia Villalba, la modelo encontrada sin vida dentro de una maleta en Bogotá

Continúa la consternación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, una mujer de 37 años que fue hallada sin vida en un edificio ubicado en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo una vez finalizó la reserva del apartamento. Según los reportes preliminares, fueron trabajadores del lugar quienes ingresaron al inmueble para realizar labores de limpieza y organización.



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Durante estas actividades, los empleados encontraron el cuerpo de la mujer en el interior de una maleta que estaba ubicada en el baño del apartamento. Tras el hallazgo, las autoridades fueron notificadas para atender la situación y adelantar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para realizar la inspección y dar inicio a las investigaciones.



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Por ahora, las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios, revisando registros y adelantando entrevistas con el fin de reconstruir los hechos.

Quién era Natalia Villalba Angarita

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De acuerdo con los primeros reportes, Natalia Villalba Angarita era oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, y tenía 37 años. Además de desarrollar actividades laborales en su ciudad, también se mostraba como emprendedora a través de sus redes sociales.

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En sus plataformas digitales compartía información relacionada con proyectos personales, actividades comerciales, viajes y otros aspectos de su vida cotidiana. Asimismo, trabajaba como modelo en la capital nortesantandereana.

Mientras avanza la investigación, han surgido nuevos elementos que están siendo analizados por las autoridades. Entre ellos se encuentran los registros de las cámaras de seguridad del edificio donde fue hallada.

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De acuerdo con esas grabaciones, dos extranjeros habrían ingresado al inmueble durante los días en los que la joven permaneció en el lugar. Por esta razón, la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan verificaciones para establecer si existe alguna relación entre estas personas y los hechos que son materia de investigación.

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De manera preliminar, el caso es considerado como una muerte violenta, por lo que los organismos encargados del proceso judicial buscan determinar las causas exactas del fallecimiento y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.