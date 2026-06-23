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Quién era Natalia Villalba, la modelo asesinada en el norte de Bogotá- CaracolTV

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá investigan la muerte de la mujer de 37 años que fue hallada sin vida en el norte de la capital.

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Ella era Natalia Villalba, la modelo encontrada sin vida dentro de una maleta en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá investigan la muerte de la mujer de 37 años que fue hallada sin vida en el norte de la capital.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Ella era Natalia Villalba, la modelo encontrada sin vida dentro de una maleta en el norte de Bogotá.
Ella era Natalia Villalba, la modelo encontrada sin vida dentro de una maleta en el norte de Bogotá.
Foto: tomada de Internet/ GettyImages.