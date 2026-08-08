Sandra Muñoz fue operada de urgencia tras somatizar la muerte de su esposo

Sandra Muñoz reveló que, después de la muerte de su pareja, también tuvo que enfrentar un complicado momento de salud que la llevó a someterse a una cirugía. La actriz contó que comenzó a experimentar fuertes dolores debido a una complicación con una de sus prótesis mamarias.

“El año pasado tuve una operación casi de urgencia”, explicó Sandra, quien relacionó este difícil proceso con el estrés y las situaciones que estaba viviendo. Según relató, tenía un seno encapsulado que le generaba un dolor constante y llegó a considerar que podía existir un problema con la prótesis.



“Todo se somatiza, el cuerpo empieza a doler”, aseguró al recordar aquellos días. Finalmente, decidió someterse al procedimiento para solucionar la molestia que venía afectando su bienestar.

La intervención estuvo relacionada con el encapsulamiento de sus prótesis mamarias, por lo que tuvo que viajar a Bucaramanga para realizarse la operación. Sandra estuvo acompañada durante este proceso y, posteriormente, decidió cambiar las prótesis, aunque descartó reducir su tamaño.

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Sandra Muñoz no está bien emocionalmente



La cirugía ocurrió en medio de una etapa emocional especialmente compleja para la modelo, quien todavía enfrentaba el duelo por la muerte de su pareja y los conflictos derivados de la sucesión.

Sandra también reconoció que su estado de ánimo se ha visto afectado desde entonces. Ha contado que ha atravesado momentos de profunda tristeza y que incluso ha perdido alrededor de 10 kilos desde la muerte de su pareja.

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A pesar de las dificultades, la actriz asegura que continúa trabajando y tratando de salir adelante mientras afronta tanto las consecuencias emocionales de la pérdida como los retos personales que llegaron después.

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