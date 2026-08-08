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Sandra Muñoz fue operada de urgencia tras somatizar la muerte de su esposo - CaracolTV

La modelo habla de su estado de ánimo y confiesa que tiene días muy tristes, además, tuvo que someterse a cirugía de emergencia, en parte, porque su cuerpo no podía resistir el dolor.

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Sandra Muñoz fue operada de urgencia tras somatizar la muerte de su esposo

La modelo habla de su estado de ánimo y confiesa que tiene días muy tristes, además, tuvo que someterse a cirugía de emergencia, en parte, porque su cuerpo no podía resistir el dolor.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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