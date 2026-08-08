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Dos esposos de Sandra Muñoz murieron: el primero cuando ella tenía 19 años y el segundo a los 47

Sandra Muñoz habla por primera vez de la muerte de su pareja, a quien le quitaron la vida por intentar robarlo, tras su fallecimiento, perdió 10 kilos y no ha podido recuperarse.

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Sandra Muñoz enviudó a los 19 y a los 47 nuevamente perdió al amor de su vida

Sandra Muñoz habla por primera vez de la muerte de su pareja, a quien le quitaron la vida por intentar robarlo, tras su fallecimiento, perdió 10 kilos y no ha podido recuperarse.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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