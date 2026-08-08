Sandra Muñoz enviudó a los 19 y a los 47 nuevamente perdió al amor de su vida

Sandra Muñoz habló sobre una de las etapas más difíciles que ha enfrentado: la muerte de su última pareja, con quien mantuvo una relación durante casi cinco años y con quien además construyó diferentes proyectos y negocios.

“Fue una persona que amé con toda mi alma”, recordó la actriz y modelo, quien describió a su expareja como un hombre trabajador, comerciante y con un gran sentido del humor, aunque reconoció que su relación también tuvo momentos complicados.



Expareja de Sandra Muñoz murió durante un robo

Todo cambió el 28 de diciembre de 2024, cuando recibió la noticia de que su pareja había sido asesinada. Según le informaron, habría sido víctima de un robo: “Que por robar una cadena, por robar un reloj, acaben con la vida de un ser humano”, manifestó Sandra al recordar aquel momento.

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Después de su muerte, la modelo también tuvo que enfrentar un conflicto relacionado con el patrimonio que habían construido juntos. Sandra aseguró que incluso entregó dinero para que fuera repartido entre los hijos de su expareja.





El proceso, sin embargo, continúa generándole dificultades y ahora asegura sentir temor por su seguridad debido a las acciones de una de las personas involucradas en la disputa: “En este momento de mi vida tengo un poco de preocupación por mi vida porque esta señora está haciendo locuras a diestra y siniestra”, afirmó.

Por esta razón decidió hacer una denuncia pública y dejar constancia de su preocupación: “Si a Sandra Muñoz un día le llega a pasar algo, un día a no muy largo plazo, Dios no quiera, toda mi familia ya sabe cuál es”.

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