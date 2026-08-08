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Yo Me Llamo Julio Jaramillo, Robinson Silva, fue pillado en plena infidelidad por su pareja

Robinson Silva asegura que no recuerda cuántas fanáticas ha conquistado, revela cómo conoció a una de ellas y explica que durante un viaje y tras conocer a sus padres, ella lo descubrió siendo infiel.

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Yo Me Llamo Julio Jaramillo fue pillado en plena infidelidad por su pareja

Robinson Silva asegura que no recuerda cuántas fanáticas ha conquistado, revela cómo conoció a una de ellas y explica que durante un viaje y tras conocer a sus padres, ella lo descubrió siendo infiel.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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