Yo Me Llamo Julio Jaramillo fue pillado en plena infidelidad por su pareja

Robinson Silva, conocido por imitar a Julio Jaramillo en ‘Yo Me Llamo’, vivió una relación que comenzó de una manera inesperada: una fan lo miró durante una presentación, logró llamar su atención y terminó entregándole su número de teléfono en una servilleta.

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El encuentro ocurrió cerca de las 3:00 de la mañana, mientras el cantante estaba sobre el escenario. El imitador contó que los dos intercambiaron miradas durante buena parte de la presentación y, cuando terminó el concierto, decidió acercarse para tomarse una fotografía con ella.

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La conexión avanzó rápidamente y, según Robinson, en pocos días comenzaron una relación. Incluso, la mujer viajó para visitarlo y posteriormente conoció a parte de su entorno familiar. El cantante aseguró que comenzó a tomarse la relación en serio e incluso pensaba que, si todo continuaba bien, podría formalizarla.



Yo Me Llamo Julio Jaramillo fue infiel

Sin embargo, había un detalle que ella desconocía: Robinson también hablaba con otra mujer. El artista reconoció que estaba intentando terminar esa comunicación, pero todavía no había cerrado completamente esa historia.

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El momento que cambió la relación ocurrió durante un viaje a Cartagena, a mediados de febrero. Robinson relató que, mientras estaban de vacaciones, recibió una llamada y posteriormente escuchó un audio en el que quedó expuesta una conversación que él mantenía con otra persona: Le dije la verdad. Yo le dije: ‘Vea, yo soy una persona así, así, así. Tengo muchas personas con quien hablo’”, contó el cantante.

La relación terminó después de cinco meses. Ahora, Robinson Silva asegura que continúa esperando encontrar nuevamente el amor y, aunque ha tenido varios acercamientos con admiradoras, reconoce que no lleva la cuenta de cuántas fans ha conquistado desde que alcanzó la fama en ‘Yo Me Llamo’.

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