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Embarazo de Laura Tobón: cambios en su alimentación esperando a su segundo bebé

La presentadora se sinceró sobre su batalla para quedar en embarazo y aseguró que está trabajando de la mano de profesionales para que su bebé se desarrolle de la mejor manera.

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Laura Tobón hizo cambio radical en su segundo embarazo, ¿de qué se trata?

La presentadora se sinceró sobre su batalla para quedar en embarazo y aseguró que está trabajando de la mano de profesionales para que su bebé se desarrolle de la mejor manera.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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