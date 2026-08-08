Laura Tobón hizo cambio radical en su segundo embarazo, ¿de qué se trata?

Laura Tobón está viviendo una nueva etapa en su vida familiar. La presentadora confirmó que está embarazada de su segundo hijo y, aunque decidió mantener la noticia en reserva durante varios meses, ahora comparte algunos detalles de este proceso, que asegura está viviendo de una manera muy diferente al primero.

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Cambio de Laura Tobón en su embarazo

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La presentadora explicó que esta vez ha estado mucho más consciente de los cuidados que requiere durante la gestación, especialmente en lo relacionado con su alimentación. Aseguró que actualmente cuenta con acompañamiento profesional para procurar un embarazo saludable y atender también algunos de los cambios que ha experimentado.





Laura recordó que después del nacimiento de Lucca tuvo el apoyo de un equipo de especialistas que la orientó durante su recuperación, pues había subido 20 kilos. Ahora, nuevamente, ha recurrido a profesionales para cuidar su alimentación y regular algunos de los antojos y la ansiedad propios de esta etapa.

“Yo el pasado (embarazo) siento que no fue muy saludable y me está ayudando a regular los antojos, la ansiedad, porque ustedes saben que en esta época uno se quiere comer el mundo entero”, explicó. La presentadora también habló de los antecedentes que hicieron que su primer embarazo fuera un proceso complejo y destacó el acompañamiento que recibió para lograr convertirse en mamá.

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En esta segunda gestación, Laura asegura que su prioridad es nutrirse adecuadamente y cuidar tanto su bienestar como el del bebé. Una especialista consultada por La Red explicó que durante el embarazo no se trata simplemente de aumentar la cantidad de comida, sino de priorizar los nutrientes necesarios para cada etapa.

Y mientras Laura está pendiente de sus antojos y de llevar una alimentación equilibrada, hay alguien que parece estar viviendo el embarazo de una manera muy particular: su esposo, Álvaro. Entre risas, la presentadora aseguró que esta vez él podría ser quien termine lidiando con los cambios y los famosos antojos del embarazo.

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