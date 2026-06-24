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Karina García anunció que está embarazada; se une a Laura Tobón y Lina Tejeiro - CaracolTV

Tras días de especulaciones en redes sociales, Karina García confirmó este 24 de junio su tercer embarazo. La influencer posó junto a su pareja Kris R en la playa.

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Laura Tobón, Lina Tejeiro y más famosas que anunciaron este 2026 su embarazo

Karina García, Nerea Camacho y Anne Hathaway son algunas de las famosas que esperan la llegada de la cigüeña a sus hogares para iniciar una nueva etapa en sus vidas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Laura Tobón y otras famosas que anunciaron su embarazo este 2026.
Laura Tobón y otras famosas que anunciaron su embarazo este 2026.
Foto: Instagram @laura_tobon, @linatejeiro y @annehathaway