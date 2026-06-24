Laura Tobón, Lina Tejeiro y más famosas que anunciaron este 2026 su embarazo

El 2026 ha estado marcado por la llegada de nuevos integrantes a varias familias del entretenimiento. Durante los primeros meses del año se conocieron los nacimientos de bebés de figuras como Sara Corrales, Lucho Díaz, Blessd y Carolina Ramírez, entre otros. Sin embargo, también se han dado a conocer varios embarazos que han llamado la atención de sus seguidores y que mantienen a distintas celebridades en la dulce espera.

Mira también: Así luce actriz de ‘Tormenta de Pasiones’ que le dio vida a Denis, hija de Soner y Aylin



Karina García anunció embarazo de su tercer hijo

Tras varios días de especulaciones, Karina García confirmó que está esperando su tercer hijo. La creadora de contenido digital dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a su pareja, el cantante Kris R.

"Nuestro sueño más bonito viene en camino", escribió junto a unas fotos en la playa.



Publicidad

Actualmente, es madre de Isabela y Valentino. Con este anuncio, la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante durante los próximos meses.

Lina Tejeiro espera su primogénito

Publicidad

Otra de las celebridades que confirmó su embarazo este año fue Lina Tejeiro. La actriz, recordada por interpretar a Rosmery en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', está esperando a su primer hijo, quien llevará por nombre Gael.

Mira también: Él es el actor que fue captado cenando con Shakira en un hotel en Los Ángeles

Aunque la artista ha mantenido reserva sobre varios detalles relacionados con esta etapa, sí reveló que el bebé nacerá en octubre. De esta manera, la llegada del menor coincidirá con el mes de cumpleaños de la actriz.

Laura Tobón tendrá su segundo bebé

Publicidad

Por su parte, la presentadora también anunció que está embarazada. La presentadora compartió la noticia durante una emisión de su programa digital, en un episodio en el que participaron Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez.

Laura Tobón está casada con Álvaro Rodríguez y actualmente es madre de Lucca. Ahora, la familia se encuentra a la espera de su segundo hijo, ampliando así su núcleo familiar.

Publicidad

Mira también: Famosa actriz se cansó de esperar al “príncipe” y decidió embarazarse sola a los 48 años

Anne Hathaway está embarazada a los 43 años

En el ámbito internacional, Anne Hathaway también figura entre las celebridades que esperan un bebé en 2026. La actriz, reconocida por sus papeles en 'El diario de la princesa' y 'El diablo se viste a la moda', está embarazada de su tercer hijo.

Hathaway está casada con Adam Shulman y ya es madre de Jonathan y Jack.

Publicidad

Nerea Camacho también espera bebé

Asimismo, Nerea Camacho confirmó que está embarazada. La actriz, conocida por protagonizar 'La Esclava Blanca', producción de Caracol Televisión, atraviesa esta nueva etapa junto a su esposo Gonzalo Velasco.

Publicidad

La pareja contrajo matrimonio en 2023 y ahora espera la llegada de su primer hijo.