Qué se sabe sobre los extranjeros del caso Natalia Villalba, encontrada dentro de una maleta

Continúan las investigaciones por el asesinato de Natalia Villalba, la modelo que fue hallada sin vida dentro de una maleta ubicada en el baño de un apartamento del sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

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En el marco de las indagaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la recopilación y análisis de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades investigan a 15 personas que habrían ingresado al inmueble entre el 3 y el 7 de junio.

Asimismo, las labores investigativas incluyen la revisión de registros de acceso, cámaras de seguridad y otros elementos relacionados con quienes tuvieron contacto con el apartamento donde fue encontrado el cuerpo de la mujer. Entre las pistas que analizan los investigadores se encuentra la presencia de un hombre procedente de Londres, quien, al parecer, ingresó al inmueble el pasado 17 de junio y permaneció allí durante aproximadamente tres horas.



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Según las líneas de investigación, este hombre también habría descendido a la zona de lavandería del edificio con una bolsa y unas sábanas, situación que actualmente es objeto de verificación por parte de las autoridades.

Por otra parte, otro de los presuntos sospechosos es un ciudadano estadounidense que habría compartido tiempo en el lugar donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con los registros que son materia de análisis, esta persona habría permanecido en el inmueble durante cuatro días, entre el 3 y el 7 de junio, fechas para las que existirían registros de entrada y salida.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar la posible participación de las personas que estuvieron en el apartamento y establecer las responsabilidades correspondientes.

Adicionalmente, durante las diligencias realizadas en el inmueble fue encontrado el computador de la víctima. Sin embargo, el celular de Natalia Villalba no ha sido ubicado, por lo que las autoridades trabajan para determinar su paradero, debido a que este dispositivo podría contener información relevante para el desarrollo de la investigación.

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Por el momento, el caso permanece en manos de los organismos judiciales, que buscan esclarecer los hechos. De acuerdo con las hipótesis que se analizan dentro del proceso, el crimen sería investigado como un presunto feminicidio.