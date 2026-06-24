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Extranjeros del caso Natalia Villalba, modelo encontrada sin vida en maleta en Bogotá- CaracolTV

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan la investigación de la modelo cucuteña, que fue hallada sin vida en un apartamento de Chapinero en Bogotá.

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Qué se sabe sobre los extranjeros del caso Natalia Villalba, encontrada dentro de una maleta

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan la investigación de la modelo cucuteña, que fue hallada sin vida en un apartamento de Chapinero en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Qué se sabe sobre los extranjeros del caso Natalia Villalba.
Qué se sabe sobre los extranjeros del caso Natalia Villalba.
Foto: tomada de Internet.