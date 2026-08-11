Carlos Aponte, de Noticias Caracol, busca a su familia en los escombros tras terremoto

Un fuerte sismo sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, generando momentos de angustia entre los habitantes de varias regiones del país. El movimiento telúrico, registrado a las 7:34 a.m. y con una magnitud de 7,4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue percibido con intensidad en varias ciudades como: Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Manizales.

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Carlos Aponte, periodista de Noticias Caracol, cuenta la angustia que vive tras el terremoto

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Durante la primera emisión de Noticias Caracol, la corresponsal Valentina Gallego relató de primera mano cómo se viven las primeras horas de rescate en Cali de este jueves 11 de agosto, tras el terremoto que se vivió el día de ayer. 10 de agosto, a nivel nacional.





Dentro de su intervención, la comunicadora relató que algunos miembros de la familia de su colega, el periodista Carlos Aponte se encuentran bajo los escombros en uno de los puntos más críticos del sur de la capital del Valle del Cauca. “Tenemos la esperanza de que mi mamá, mi papá y mi sobrinita estén vivos (…) No es justo que estén pasando por una situación tan dura; ellos son buenas personas. Tenemos la fe puesta de que todo va a salir bien”, mencionó Carlos.

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Así mismo, los comunicadores aprovecharon el momento para entregar detalles sobre las características físicas de sus familiares, información que podría resultar clave para facilitar las labores de búsqueda, identificación y rescate. Las descripciones buscan aportar elementos que permitan a los organismos de emergencia avanzar de manera más precisa y segura en la localización de las personas afectadas. “Mi sobrina tiene 10 años, es una niña de tez blanca y cabello color castaño. Mi papá es un señor de tez trigueña y mi mamá es una mujer de 62 años, tez blanca y cabello castaño”.

Cabe mencionar que la periodista Valentina Gallego señaló que, de acuerdo con información entregada por las autoridades, aún habría personas con vida bajo los escombros. Ante esta situación, los organismos de emergencia continúan trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en las labores de búsqueda y rescate, con la esperanza de lograr encontrar y poner a salvo al mayor número posible de personas.

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A periodista de Noticias Caracol se le desplomó la vivienda: esto dijo

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“El apartamento quedó totalmente destruido. El edificio cae hacia el costado del apartamento de donde nosotros estamos ubicados, que es el tercer piso. ¿Qué quiere decir eso?: que quedamos ‘ensanduchados’. Las que deberían tener fijo el edificio, pues colapsaron hacia el sector donde ellos trataron de esconderse”, mencionó el también reportero de Noticias Caracol durante su intervención a las 8:34 a.m.

