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Carlos Aponte, periodista de Noticias Caracol, busca a su familia tras terremoto

El periodista Carlos Aponte, de Noticias Caracol, compartió su testimonio sobre la búsqueda de sus familiares, quienes quedaron atrapados dentro de los escombros en Cali.

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Carlos Aponte, de Noticias Caracol, busca a su familia en los escombros tras terremoto

El reportero Carlos Aponte, durante la primera emisión de Noticias Caracol, compartió su testimonio sobre la búsqueda de sus familiares, quienes quedaron atrapados dentro de los escombros en Cali.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Carlos Aponte, de Noticias Caracol
Carlos Aponte, de Noticias Caracol,
Foto: Noticias Caracol