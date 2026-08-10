Papá de expresentador de Caracol quedó atrapado en edifico tras temblor y él pide ayuda

Un fuerte sismo sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, generando momentos de angustia entre los habitantes de varias regiones del país. El movimiento telúrico, registrado a las 7:34 a.m. y con una magnitud de 7,4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue percibido con intensidad en varias ciudades como: Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Manizales.

¿Qué pasó con el padre del periodista José Fernando Patiño?

Durante la emisión de ‘Mañanas Blu’, la periodista María Camila Orozco hizo un breve reporte sobre las afectaciones que vive la capital del Valle del Cauca, luego del sismo, y dio a conocer la situación que vive el expresentador de Noticias Caracol: “A propósito de Cali, hay reportes sobre el barrio Capri, el cual es uno de los más afectados hasta el momento (…) A propósito, tenemos al papá de un gran amigo y colega atrapado, el señor Darío Patiño. En este momento, están intentando establecer algún tipo de comunicación con él”.

Dentro de la información que la periodista brindó dijó que el padre del periodista se encontraba solo en el interior de su domicilio (Torres del limonar) y afirmó que, hasta el momento, el comunicador no ha logrado establecer algún tipo de comunicación directa con su progenitor.

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"Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. Evidentemente, esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en el aeropuerto de Bogotá tratando de salir a Cali. La foto que me mandaron mis familiares, que están ahí intentando con sus propias manos levantar los escombros, muestra que todo el edificio cayó", contó el periodista.



Famosos colombianos narraron cómo vivieron el temblor

A través de sus redes sociales, varios 'influencers', cantantes y actores compartieron cómo vivieron el movimiento telúrico registrado en la mañana de este 10 de agosto. Los famosos mostraron la angustia y preocupación que experimentaron durante el sismo, que dejó afectaciones en varias regiones del país.

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“¡Dios! Me tocó salir sin zapatos y en bata (…) Cometí un gran error; como vivo en el piso 35, me tocó subirme al ascensor para bajar. Era imposible llegar abajo rápido. ¡Qué hiju… susto tan horrible!”, aseguró Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, quien se encontraba en el interior de su domicilio en compañía de Dani Duke, su novia.

Alexis Escobar sufrió lesiones durante el sismo

Por su parte, el cantante de música popular Alexis Escobar relató a través de su cuenta de Instagram cómo vivió el angustiante momento. El artista aseguró que sufrió algunas afectaciones físicas durante la evacuación, luego de una fuerte caída que le dejó varias raspaduras en el pecho.

“Vean, siempre me ‘aporreé’ (…) como iba en el ascensor solo, cuando salí corriendo, me di contra la talanquera de los carros. ¡Dios mío, qué ‘guarapazo’, pero gracias a Dios estoy bien!”.

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Cabe mencionar que el intérprete de ‘Mamacita’ aseguró que, pese a vivir en el piso 23 de su edificio, logró evacuar de manera rápida y segura. Asimismo, señaló que, aunque sufrió un golpe durante la evacuación, su estado de salud es favorable.

