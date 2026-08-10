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José Fernando Patiño, expresentador de Noticias Caracol, pide ayuda por su padre tras temblor

José Fernando Patiño, expresentador de Noticias Caracol, pide ayuda por su padre tras temblor en Colombia, pues su progenitor quedó atrapado en el interior de su vivienda

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Papá de expresentador de Caracol quedó atrapado en edifico tras temblor y él pide ayuda

El movimiento telúrico registrado en la mañana de este 10 de agosto dejó graves afectaciones a nivel nacional, y el padre de José Fernando Patiño es uno de los afectados.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de ago, 2026
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José Fernando Patiño
José Fernando Patiño
Foto: Instagram @josefdopatino