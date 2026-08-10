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Jiggy Drama se casó a sus 43 años con presentadora y exreina: detalles de la boda

Jiggy Drama, reconocido cantante colombiano, se casó a sus 43 años con una presentadora de televisión y exreina de belleza. Todos los detalles del matrimonio en San Andrés.

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Jiggy Drama se casó a sus 43 años con presentadora de TV, y la luz se fue durante fiesta

El cantante compartió, a través de sus historias de Instagram, varios momentos de su matrimonio con Annie Zulleine Jay Newball, que también fue reina de belleza representando a San Andrés.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Jiggy Drama
Jiggy Drama y Annie Zulleine
Foto: Instagram @jiggydrama