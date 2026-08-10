Jiggy Drama se casó a sus 43 años con presentadora de TV, y la luz se fue durante fiesta

El artista de sanandresano unió su vida para siempre a la de Annie Zulleine Jay Newball, presentadora de Teleislas y ex Señorita San Andrés, el sábado 8 de agosto, en una ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la misma isla.

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En las imágenes compartidas por la pareja se aprecia que ella lució un vestido blanco, con encaje en las mangas y el cuello, un escote sutil en el pecho y una cola larga; asimismo llevó un detalle en la cabeza que terminó de completar su ‘look’. Jiggy Drama, por su parte, vistió un traje blanco hueso, con una camisa blanca y un corbatín amarillo y zapatos de color café.

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Después de la ceremonia, los recién casados llegaron hasta el lugar de la fiesta, en donde los esperaban decenas de amigos y familiares. No obstante, hubo un improvisto con la luz, por lo que una de las invitadas llamó directamente a la empresa que presta ese servicio en la isla, para solicitar la reconexión.





No obstante, poco después se solucionó el problema, y los esposos disfrutaron de su fiesta con todos los invitados. El artista interpretó su música y puso a bailar a todos, y la exreina y presentadora también mostró sus dotes para el canto.

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La pareja lleva más de cinco años junta. El primer acercamiento entre Jiggy Drama y la presentadora se dio a través de redes sociales, cuando él le envió un mensaje diciéndole cuánto le gustaba. Posteriormente, fue invitado al programa de Teleislas que ella presentaba, y comenzaron a salir.

Poco después se hicieron novios y el cantante decidió volver a radicarse en San Andrés para armar su hogar. El 9 de agosto del 2025, el cantante le propuso que se casara con él y un año después ambos dieron el sí.

