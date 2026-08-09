Joselo se pensionó de ‘Sábados Felices’ tras 15 años: conoce a su esposa y sus hijos

Tras una brillante trayectoria de 15 años haciendo reír a los hogares colombianos, el reconocido humorista caribeño Joselo de Colombia concluyó su ciclo en el icónico programa 'Sábados Felices' de Caracol Televisión para iniciar la etapa de su jubilación.

Durante sus últimos días de grabación, la emoción y la nostalgia se apoderaron del comediante. Joselo confesó haber sentido los mismos nervios y ansiedad que en su primera presentación en el programa. Con profunda gratitud, recordó cómo pasó de ser un fiel televidente del show a convertirse en una de las figuras más queridas del elenco principal. Expresó además que extrañará profundamente los pasillos, los vestuarios, el público y el cálido abrazo de sus compañeros de trabajo.



La jornada final estuvo cargada de sorpresas. Su esposa, Johana Ensuncho, junto con sus hijos, viajaron desde Barranquilla hasta el canal para acompañarlo en este emotivo momento. Johana destacó el profundo orgullo que siente toda la familia por los logros alcanzados durante la carrera de su esposo, señalando que este cierre representa un gran hito tras años de dedicación y esfuerzo.

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La partida del humorista generó diversas reacciones entre sus colegas de elenco. Varios de sus compañeros manifestaron el dolor de despedir a un integrante de lo que consideran una verdadera familia. Resaltaron no solo su indiscutible talento para la comedia caribeña, sino también su calidad humana y la huella imborrable que dejó en el equipo, recordando enseñanzas como su costumbre de encomendar siempre su trabajo a Dios.





Aunque Joselo se pensiona del emblemático formato televisivo, sus seguidores y compañeros confían en que su carrera artística continuará. El humorista mantendrá sus proyectos personales, sus emprendimientos en Barranquilla y sus presentaciones en escenarios independientes. Su paso por 'Sábados Felices' deja un legado de alegría, compañerismo y risas que quedará grabado en la memoria del público colombiano.

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