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Joselo se pensionó de ‘Sábados Felices’ tras 15 años: conoce a su esposa y sus hijos - CaracolTV

El humorista de ‘Sábados Felices’ puso fin a una etapa de 15 años en el programa tras pensionarse. Para despedirlo, sus compañeros prepararon un homenaje en el que también estuvo presente su familia.

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Joselo se pensionó de ‘Sábados Felices’ tras 15 años: conoce a su esposa y sus hijos

El humorista de ‘Sábados Felices’ puso fin a una etapa de 15 años en el programa tras pensionarse. Para despedirlo, sus compañeros prepararon un homenaje en el que también estuvo presente su familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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