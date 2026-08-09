Predio de Yeison Jiménez en Fusagasugá sufrió incendio: VIDEO muestra los daños

En el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, se registró una conflagración en un predio perteneciente al cantante de música popular Yeison Jiménez, un terreno en el cual se adelantaban trabajos para un proyecto hotelero. El suceso se conoció públicamente a partir de imágenes audiovisuales compartidas por habitantes del sector y difundidas por medios.

De acuerdo con el material gráfico captado en la zona del incidente, los vecinos y residentes más cercanos reaccionaron con rapidez ante la aparición de las llamas. En las grabaciones difundidas se observa a miembros de la comunidad solicitando ayuda externa de manera prioritaria y pidiendo el suministro de agua para tratar de controlar de forma manual el fuego mientras hacían arribo las unidades de emergencia de la localidad. La movilización ciudadana buscó contener el avance del fuego y mitigar el riesgo de propagación hacia terrenos o viviendas contiguas.



Frente al reporte de la emergencia, integrantes del programa de entretenimiento 'La Red', emitido por Caracol Televisión, establecieron contacto directo con los familiares del cantante para verificar la gravedad del evento y el estado de las personas que se encontraban cerca del inmueble. Los allegados del artista confirmaron que la situación no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas. De igual manera, manifestaron que el saldo del incidente se limitó a afectaciones materiales en la estructura, ladrillos e insumos del terreno.

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En relación con las causas que originaron la conflagración, la familia del cantante precisó que la determinación de los factores desencadenantes queda en manos de las entidades gubernamentales y de socorro competentes. Corresponderá a los cuerpos técnicos de bomberos e inspectores oficiales adelantar los peritajes e investigaciones pertinentes para dictaminar si el siniestro obedeció a un fallo técnico, a un factor de origen natural o a una eventualidad accidental.





Adicionalmente, se contextualizó la emergencia dentro de las condiciones meteorológicas que afectan a diversas zonas de la región, caracterizadas por altas temperaturas y periodos de sequía vinculados al fenómeno climático de El Niño. Estos factores ambientales incrementan la resequedad de la vegetación y del suelo, elevando la vulnerabilidad del terreno ante posibles focos de calor e incendios.

Las autoridades locales continúan con la supervisión del lugar afectado para garantizar la seguridad en la zona.

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