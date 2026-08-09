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Predio de Yeison Jiménez en Fusagasugá sufrió incendio: VIDEO muestra los daños - CaracolTV

Un incendio se registró recientemente en uno de los predios de Yeison Jiménez, intérprete de ‘El Aventurero’, en Fusagasugá. El hecho generó atención alrededor del lugar y se conocieron detalles.

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Predio de Yeison Jiménez en Fusagasugá sufrió incendio: VIDEO muestra los daños

Un incendio se registró recientemente en uno de los predios de Yeison Jiménez, intérprete de ‘El Aventurero’, en Fusagasugá. El hecho generó atención alrededor del lugar y se conocieron detalles.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de ago, 2026
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