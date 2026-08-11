Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían casado y mostraron sus anillos

Justo un año después de que Georgina Rodríguez sorprendiera a sus seguidores al publicar una fotografía en la que mostraba el enorme anillo de compromiso que recibió de Cristiano Ronaldo, la pareja vuelve a asombrar a sus fanáticos con la imagen de sus argollas de matrimonio.

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La publicación se da luego de semanas en la que la expectativa aumentó porque medios portugueses difundieran una supuesta fecha y lugar para el matrimonio. Algunas versiones señalaban que la ceremonia tendría lugar el primero de agosto de 2026 en Sintra, Portugal. Incluso circuló una supuesta invitación con detalles del evento. No obstante, una fuente cercana a la pareja negó que la boda fuera a celebrarse en esa fecha.

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Posteriormente, otros rumores apuntaron al 8 de agosto como el día elegido por la pareja para casarse en Madeira. Nuevamente, la información no fue respaldada por un anuncio oficial de Cristiano Ronaldo o Georgina Rodríguez. No obstante, este 11 de agosto, justo un año después de que la pareja anunció su compromiso, subió la imagen de lo que sería su alianza matrimonial. En la foto, también se alcanza a ver que los dos lucieron trajes blancos. La pareja al parecer celebró una ceremonia civil e íntima en Cascais, Portugal, según información difundida este martes por El País.



¿Cuánto tiempo llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan casi 10 años juntos. La pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba como dependienta en una tienda Gucci de Madrid y Cristiano Ronaldo era una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Su relación comenzó de manera discreta y rápidamente despertó el interés de la prensa internacional. En noviembre de 2016 fueron fotografiados juntos durante un viaje a Disneyland París, mientras que en enero de 2017 hicieron su primera aparición pública como pareja en los premios The Best de la Fifa.

