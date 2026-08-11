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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían casado

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían casado. El futbolista portugués y la bailarina española, con raíces argentinas, compartieron una imagen de sus alianzas.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían casado y mostraron sus anillos

El futbolista portugués y la bailarina española, con raíces argentinas, compartieron una imagen de sus alianzas, con la que insinuaron que oficialmente serían marido y mujer.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Foto: Instagram @georginagio