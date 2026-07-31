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Cuándo se casan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: invitación se vuelve viral - CaracolTV

El medio Divinity difundió la supuesta invitación a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez este 1 de agosto; sin embargo, la revista Hola informó que la ceremonia no ocurrirá ese día.

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La verdad sobre la invitación a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

A través de redes sociales se ha viralizado la foto de una invitación azul en la que se detallan la fecha, el lugar y el código de vestimenta que deben seguir los asistentes al evento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Qué se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez este 1 de agosto.
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Foto: Instagram @cristiano y @georginagio