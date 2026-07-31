La verdad sobre la invitación a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El astro del fútbol y la modelo argentina vuelven a ser noticia en las plataformas digitales luego de que se viralizara una invitación azul en redes sociales donde se informa que su boda se llevará a cabo este sábado 1 de agosto en la Quinta Da Regaleira en Portugal, evento al que los invitados debían asistir con traje elegante.

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Este documento fue divulgado por el medio español Divinity, lo que generó múltiples reacciones por parte de los fanáticos de 'El Bicho', quienes se prepararon para despedir desde la distancia a su ídolo deportivo. No obstante, poco después, la revista HOLA publicó un artículo en el que informó que la pareja no contraerá matrimonio este fin de semana como muchos creen.

Por el momento, el día exacto de la celebración es todo un misterio, al igual que el vestido, la lista de invitados, la decoración y el itinerario. Lo único que es de conocimiento público son las declaraciones que ha dado en medios la argentina, quien ha confesado que quiere una ceremonia privada.

La pareja se comprometió en 2025 luego de que el jugador le diera a la socialité un anillo avaluado en más de 5 millones de euros, que convertidos a moneda colombiana serían unos 18 mil millones de pesos. La joya fue presumida en la cuenta oficial de Instagram que Rodríguez, que se mostró dichosa de haber dado el "sí".



Por el momento, la familia se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España, luego de que el futbolista compitiera para Portugal en el Mundial 2026 que se desarrolló entre Estados Unidos, México y Canadá en junio.

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El deportista conoció a su compañera de vida en 2016, cuando visitó una tienda Gucci en España en donde ella trabajaba como vendedora. Luego de este primer encuentro, frecuentó el establecimiento en otras ocasiones, pero fue en un desfile de Dolce & Gabbana donde lograron conversar con más tranquilidad.

Tras salir algunas veces más, la pareja publicó su primera foto en 2017 luego de asistir a un concierto del cantante colombiano de música urbana J Balvin, capturando la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.

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