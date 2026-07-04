Cristiano Ronaldo le cumplió sueño a niño rescatado tras los terremotos de Venezuela

Andrés Mieles, el niño que se hizo viral en redes sociales tras ser rescatado de los escombros luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela el 24 de junio, cumplirá uno de sus sueños gracias a que se volvió viral en redes y recibió el apoyo de millones de personas.

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Tras su rescate, el menor manifestó que quería tener una figurita de Cristiano para colocarla en el álbum del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. La petición comenzó a difundirse a través de las redes sociales y, con el paso de los días, llegó hasta el futbolista de Portugal.

Como respuesta, Cristiano Ronaldo le envió un mensaje en video dirigido al niño. En la grabación expresó: “Hola Andrés, ¿Qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar”.

De esta manera, el sueño del menor no solo fue que el jugador conociera su historia, sino que además tendrá la oportunidad de conocerlo personalmente, luego de la invitación realizada por el futbolista.





Por otra parte, fue Armando Poyo, quien impulsó la campaña del menor a través de las redes sociales, el encargado de mostrarle el video mientras Andrés permanece bajo supervisión médica. El momento en que el niño vio el mensaje también quedó registrado y posteriormente fue compartido en distintas plataformas digitales.

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Durante la reproducción del video, Andrés se mostró visiblemente conmovido con la noticia. Las imágenes de su reacción comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios siguieron compartiendo la historia del menor y el mensaje enviado por Cristiano Ronaldo.

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La historia de Andrés Mieles alcanzó una amplia difusión desde que se conoció su rescate tras los movimientos telúricos registrados en Venezuela.

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Entretanto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, generando una nueva ola de publicaciones y mensajes: "Qué buen corazón tiene Cristiano", "Ojalá no se le olvide llevarlo a ver ese partido", "Díganme que la familia de Andrés está con él y que su familia sigue con vida", "Por eso y más cosas, Cristiano es el mejor", son algunos de los comentarios que se leen.