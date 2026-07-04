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La promesa de Cristiano Ronaldo a Andrés, niño huérfano tras terremotos en Venezuela- CaracolTV

Cristiano Ronaldo le envió video respuesta a Andrés Mieles, el niño que fue rescatado de los escombros tras los terremotos registrados en Venezuela. Esto le dijo.

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Cristiano Ronaldo le cumplió sueño a niño rescatado tras los terremotos de Venezuela

El astro del fútbol apareció en un video difundido en redes sociales donde le hacía una invitación muy especial a Andrés Mieles, uno de sus más grandes admiradores.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Cristiano Ronaldo le envió mensaje a Andrés, niño rescatado tras terremotos de Venezuela.
Cristiano Ronaldo le envió mensaje a Andrés, niño rescatado tras terremotos de Venezuela.
Foto: Instagram @cristiano