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Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York - CaracolTV

La cantante y el jugador de fútbol americano celebraron su unión este viernes 3 de julio en Nueva York en medio del Madison Square Garden con una lista de más de 500 invitados

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Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden: esto se sabe

La cantante y el jugador de fútbol americano celebraron su unión este viernes 3 de julio en Nueva York en medio del Madison Square Garden con una lista de más de 500 invitados

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en Nueva York.
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en Nueva York.
Foto: GettyImages e Instagram @taylorswift