Taylor Swift enfrenta demanda por presunta infracción de marca con “The Life of a Showgirl”

La cantante Taylor Swift enfrenta una demanda por presunta infracción de marca registrada relacionada con el título “The Life of a Showgirl”. La acción legal es presentada por Maren Wade, artista radicada en Las Vegas, quien asegura que existe un conflicto entre el nombre del proyecto de Swift y su propia marca “Confessions of a Showgirl”.

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Demanda por presunta infracción de marca enfrenta a Taylor Swift con artista de Las Vegas

De acuerdo con documentos legales difundidos por TMZ, Wade sostiene que su proyecto se origina en una columna publicada en Las Vegas Weekly desde 2014. Posteriormente, en 2015, registra la marca correspondiente, vinculada a contenidos relacionados con la industria del entretenimiento.



Maren Wade is suing Taylor for trademark infringement ... she says she owns the rights to "Confessions of a Showgirl" ... and she claims Taylor's album and accompanying merch are swallowing up a brand she's spent over 12 years cultivating. pic.twitter.com/UU3d26XTTZ — TMZ (@TMZ) March 30, 2026

En la demanda, la artista argumenta que el título del álbum de Swift y los elementos promocionales asociados presentan similitudes con su marca registrada. Señala que ambos nombres comparten una estructura comparable y generan una impresión comercial general similar, lo que podría derivar en confusión entre el público.





Wade también expone que ha desarrollado una propuesta escénica basada en su marca. Según los documentos, la artista realiza una gira con un espectáculo teatral que utiliza el mismo nombre, en el que presenta relatos sobre experiencias dentro de la industria del entretenimiento. Este contenido forma parte de su actividad artística y comercial vinculada a la marca registrada.

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Dentro del proceso legal, la demandante plantea que el equipo de Swift tendría conocimiento previo tanto de la existencia de su proyecto como de la legislación sobre marcas registradas. A pesar de ello, indica que la cantante y sus colaboradores continúan utilizando el título “The Life of a Showgirl” en productos y servicios relacionados con el álbum.

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El caso incluye antecedentes administrativos. En 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechaza una solicitud de Swift para registrar la marca federal “Life of a Showgirl” en categorías relacionadas con actuaciones musicales y servicios de entretenimiento en vivo. La decisión se fundamenta en la posible confusión con la marca previamente registrada por Wade.

La demanda solicita que Swift, su equipo de trabajo, su discográfica y sus socios dejen de utilizar la denominación en cuestión en productos y servicios comerciales. Además, Wade reclama una compensación económica por los presuntos daños derivados del uso del nombre.

Según la artista, la presencia del álbum y de los productos asociados podría generar confusión en el público, lo que podría llevar a que su proyecto sea percibido como una imitación o derivación del trabajo de la cantante.

Hasta el momento, no se reporta una respuesta oficial por parte del equipo de Taylor Swift ni de sus representantes frente a las acusaciones presentadas en la demanda.

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