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Taylor Swift enfrenta demanda por “The Life of a Showgirl” y presunta infracción de marca - CaracolTV

Una artista de Las Vegas interpone una demanda contra Taylor Swift al considerar que el nombre de su proyecto musical y material promocional presenta similitudes con una marca registrada previamente.

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Taylor Swift enfrenta demanda por presunta infracción de marca con “The Life of a Showgirl”

Una artista de Las Vegas interpone una demanda contra Taylor Swift al considerar que el nombre de su proyecto musical y material promocional presenta similitudes con una marca registrada previamente.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Taylor Swift es demandada por su último álbum.jpg