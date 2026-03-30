Yeferson Cossio publica comunicado en respuesta a Avianca: asegura que fue un “accidente”

En el documento, Cossio aclara que lo sucedido no corresponde a una broma, ni hace parte de algún tipo de producción audiovisual, grabación, sketch o estrategia de contenido para redes sociales. Según explica, el hecho se presenta como un accidente y no como una acción planeada.

El influencer también detalla que el artefacto que se activa durante el vuelo no es inflamable, no genera combustión y no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del trayecto. En ese sentido, sostiene que la situación es controlada en un corto periodo de tiempo.





De acuerdo con su versión, el efecto generado por el llamado “stink bomb” tiene una duración aproximada de tres minutos y posteriormente es mitigado mediante el uso de un ambientador manual dentro del avión. Con esto, insiste en que no existe una afectación mayor durante el desarrollo del vuelo.

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Cossio rechaza de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y medios digitales, en las que se afirma que el incidente fue una acción intencional con fines de generar contenido o aumentar visibilidad en plataformas digitales. Reitera que no hubo planificación detrás de lo ocurrido.

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Finalmente, anuncia que publicará un video en su canal de YouTube en el que explicará de manera más detallada todo lo relacionado con el caso, con el objetivo de ampliar la información y dar su versión completa de los hechos.

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