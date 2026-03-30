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Yeferson Cossio publica comunicado en respuesta a Avianca asegura que fue un “accidente” y no una broma- CaracolTV

Yeferson Cossio publica un comunicado tras el incidente en un vuelo de Avianca, donde niega que se tratara de una broma o estrategia de contenido y afirma que fue un accidente sin riesgo.

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Yeferson Cossio publica comunicado en respuesta a Avianca: asegura que fue un “accidente”

Yeferson Cossio publica un comunicado tras el incidente en un vuelo de Avianca, donde niega que se tratara de una broma o estrategia de contenido y afirma que fue un accidente sin riesgo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de mar, 2026
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