Así se ve el niño que hizo de Jesús joven en 'La Pasión de Cristo', 22 años después

'The Passion of the Christ', la película que cuenta con la participación de Jim Caviezel como Jesús, Rosalinda Celentano como Satanás, Monica Bellucci como María Magdalena, y Maia Morgenstern como María, vuelve a estar en la mira de los feligreses con la llegada de la Semana Santa. Pese a que muchos recuerdan la interpretación que se hizo de Jesús en su etapa adulta, más específicamente cuando vivió la crucifixión y muerte, pocos tienen en el radar al actor que le prestó su piel para dar vida al 'Mesías' en su etapa infantil.

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Quién fue el niño que hizo de Jesús joven en 'La Pasión de Cristo'

Andrea Refuto es un destacado actor nacido el 19 de abril de 1990 en Castellammare, Nápoles, Italia. Su carrera en la industria del entretenimiento inició gracias a su aparición en un comercial de Fruttolo. Tras mostrar sus habilidades frente a las cámaras, fue contratado para otros proyectos como 'Lontano in fondo agli occhi', 'La squadra', 'Aitanic' y en la serie 'Compagni di scuola'.

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Sin embargo, una de sus apariciones en el escenario internacional más recordadas fue la que hizo de Jesús en su etapa infantil en 'La Pasión de Cristo', donde fue dirigido por Mel Gibson. El hombre tuvo su aparición en cámara, según el portal Cine.com, justo cuando Jesús sufre una de sus caídas en frente de María. Allí, el hijo de Dios ve a su madre a lo lejos y recuerda cuando en su infancia ella lo recogía del suelo cada vez que se golpeaba.

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En su perfil de Instagram tiene anclado un enlace que resume su trayectoria actoral y también ha posteado fotos que se tomó con el director, al parecer, años después de filmar su escena, pues luce un poco mayor.

Decenas de fanáticos han acudido a sus publicaciones para felicitarlo por su trabajo:

"Increíble nunca antes visto fotos detrás de las escenas, ¿era una escena eliminada?", "Finalmente te encontré, desde niño, viendo la película 'La pasión de Cristo', y ahora te encontré a ti❤️", "¡Qué hermosa foto y buena suerte, Andrea! La Pasión de Cristo es definitivamente una de mis películas favoritas. Por curiosidad, ¿en qué escena actuaste? ¡Así que te voy a ver en la televisión esta noche! 😜", "Por ti llegué a conocer los sufrimientos de Jesús, 🔥hiciste un buen trabajo en el mundo 🌍 Bendiciones para ti 🙌", son algunos de los mensajes que se leen.

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