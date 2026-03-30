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Quién hizo de Jesús niño en 'La Pasión de Cristo': conoce a Andrea Refuto - CaracolTV

El 19 de marzo de 2004 se estrenó en Colombia 'La Pasión de Cristo', película dirigida por Mel Gibson. Pese a que los fans recuerdan que Jim Caviezel interpretó a Jesús, pocos conocen a Andrea Refuto.

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Así se ve el niño que hizo de Jesús joven en 'La Pasión de Cristo', 22 años después

El 19 de marzo de 2004 se estrenó en Colombia 'La Pasión de Cristo', película dirigida por Mel Gibson. Pese a que los fans recuerdan que Jim Caviezel interpretó a Jesús, pocos conocen a Andrea Refuto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Quién es el niño que hizo de Jesús joven en 'La Pasión de Cristo' y qué tanto ha cambiado.