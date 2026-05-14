Kylie Jenner reveló las complicaciones médicas que enfrentó durante su segundo embarazo

La empresaria y modelo Kylie Jenner reveló detalles sobre las complicaciones médicas que atravesó durante el embarazo de su segundo hijo, Aire, fruto de su relación con el rapero Travis Scott. La integrante del clan Kardashian compartió su experiencia durante una reciente conversación en el pódcast Therapuss, conducido por Jake Shane.

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Estas fueron las complicaciones de Kylie Jenner en su segundo embarazo

Durante la entrevista, Jenner explicó que atravesó un proceso complicado desde las primeras semanas de gestación. Según relató, presentó fuertes dolores físicos que afectaron considerablemente su movilidad y sus actividades cotidianas. La empresaria señaló que sufrió intensos dolores lumbares y ciáticos, situación que le impidió continuar con su rutina habitual.



La modelo comentó que deseaba mantenerse activa físicamente durante el embarazo, pero las molestias comenzaron a intensificarse rápidamente. Jenner indicó que alrededor de las 12 semanas ya no podía caminar con normalidad debido al dolor y que, además, enfrentó fuertes episodios de náuseas. Para sobrellevar los síntomas, aseguró que recurrió constantemente a la comida.





Más adelante, Kylie Jenner explicó que su estado de salud requirió reposo prolongado luego de presentar una dilatación prematura durante el embarazo. La empresaria relató que permaneció dilatada varios centímetros durante semanas, mientras el bebé descendía antes de tiempo, situación que obligó a reducir por completo sus actividades diarias.

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Según contó, esa etapa estuvo marcada por la inactividad y por cambios físicos notorios. Jenner reveló que aumentó cerca de 65 libras, equivalentes a aproximadamente 29 kilos, y que alcanzó un peso cercano a las 210 libras antes del nacimiento de Aire. También habló sobre los hábitos alimenticios que mantuvo durante ese periodo, afirmando que consumía helado todas las noches y grandes cantidades de carbohidratos, especialmente bagels.

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La empresaria recordó además cómo vivió su primer embarazo cuando esperaba a su hija Stormi. Jenner confesó que quedó embarazada a los 19 años y que inicialmente sintió temor de contarle la noticia a su familia. Sin embargo, explicó que finalmente decidió continuar con el proceso porque estaba convencida de que era la decisión correcta para ella.

Cabe recordar que, Kylie Jenner y Travis Scott mantuvieron una relación intermitente durante varios años y compartieron la crianza de sus dos hijos. La pareja puso fin a su relación en 2023. Desde entonces, la empresaria sostuvo un romance con el actor Timothée Chalamet, con quien comenzó a ser vinculada públicamente ese mismo año.

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