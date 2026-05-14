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Kylie Jenner reveló las complicaciones que sufrió en su segundo embarazo - CaracolTV

Kylie Jenner habló por primera vez sobre las dificultades físicas y médicas que vivió durante el embarazo de su hijo menor Aire, fruto de su relación con Travis Scott.

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Kylie Jenner reveló las complicaciones médicas que enfrentó durante su segundo embarazo

Kylie Jenner habló por primera vez sobre las dificultades físicas y médicas que vivió durante el embarazo de su hijo menor Aire, fruto de su relación con Travis Scott.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de may, 2026
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