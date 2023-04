Kylie Jenner se refirió a los comentarios sobre sus supuestas cirugías

Kylie Jenner se ha sincerado con sus fanáticos con respecto a que cuando era más joven decidió inyectarse los labios para poder tener un volumen mayor en ellos, siendo así el único tratamiento estético que se ha realizado.

El 18 de abril se publicó una entrevista para la revista 'Homme Girls', donde la menor del clan Kardashian - Jenner habló finalmente del tema.

Te puede interesar: Con un tierno video, Kylie Jenner celebró el primer cumpleaños de su hijo Aire

La joven de 25 años aclaró que el tamaño de sus labios la afectó en su juventud: "Tenía mi problema de inseguridad en un labio, así que me puse un relleno y fue lo mejor que he hecho… No me arrepiento, pero siempre pensé que era lindo".

Publicidad

"Sí, me encantan los labios carnosos y quería labios carnosos, pero al crecer siempre fui la persona con más confianza en la sala…Era la chica que actuaba para todos": puntualizó la modelo.

Aseguró también que los medios y sus seguidores han comentado que tiene múltiples retoques en su rostro y cuerpo, ya que con el paso de los años se notó un cambio radical en ella, pero que ocurrió sólo por haber crecido.

"Creo que una gran idea errónea sobre mí es que me han operado mucho la cara y que era una persona insegura y realmente no lo era": expresó Kylie quien también mencionó que eso es lo que trata de enseñarle a su hija Stormi de 5 años.

Publicidad

Desde su crianza, le ha inculcado a la pequeña a que crea en ella misma y no deje que algún comentario de su físico dañe sus pensamientos: "Quiero que sepa que es perfecta… Ten confianza, ten siempre confianza en ti misma".

Conoce más: Kylie Jenner le puso curioso nombre a su hijo y los seguidores de la modelo reaccionaron con humor

Kylie Jenner fue vinculada en una relación romántica con el actor Timothée Chalamet desde inicios de 2023, luego de que fueron vistos en un desfile en la Semana de la Moda en París en marzo en el after party de los Premios Oscar.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, una fuente cercana a la joven habló con el tabloide Entertainment Tonigth y confirmó que los dos estarían pasando tiempo juntos para poder conocerse: "Ella está muy emocionada ya, que es algo completamente diferente a lo que ha vivido en sus relaciones pasadas".