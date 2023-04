Karol G fue la artista más galardonada en los Latin American Music Awards

El 20 de abril de 2023 tuvo lugar la celebración de los premios Latin American Music Awards en el MGM Gran Arena en Las Vegas, donde se reconoció a la música latina. La cantante Karol G obtuvo ocho galardones, siendo ganadora en todas las categorías en las que había sido postulada.

La artista obtuvo: 'Artista del año', 'Artista Streaming del año', 'Mejor artista - urbano', 'Mejor gira del año', gracias a su '$trip Love Tour', y 'Mejor canción pop' con su sencillo 'Provenza'.

En cuanto a las demás estatuillas, el tema 'Mamiii', una colaboración con Becky G, recibió 'Canción del año', 'Colaboración del año' y 'Mejor colaboración - pop/urbano'. Aunque la colombiana no pudo estar presente para celebrar los premios, Becky G fue en representación de ella.

Con un importante mensaje, la intérprete de 'Chanel' o 'Arranca' agradeció a los seguidores de las dos por todo el apoyo: "ya no sé cuántos premios ha ganado 'MAMIII', pero cada uno significa algo más fuerte que nosotras. ¡Mujeres al poder siempre! ¡Juntas somos más!".

Los seguidores de la colombiana aplaudieron este gran logro en las diferentes redes sociales, mostrando así todo su apoyo a la 'La Bichota', quien tiene una carrera cada vez más en ascenso.

KAROL G GANÁNDOLO TODO EN LOS LATIN AMAS THE QUEEN OF REGGAETON FOR A REASON! SHE'S SO MOTHER pic.twitter.com/OmhWtS970w — marti🎀 (@minajxnimri) April 21, 2023

No cualquiera puede ser Karol G y estar tomándose un cafecito en Medellín mientras que en otra parte del mundo está siendo la artista más premiada en Latin AMAS 😋 pic.twitter.com/YUrDyvlVnM — someone who love Karol G (@osmeiryl1) April 21, 2023

Bad Bunny , Romeo Santos , Rosalía , Shakira , y The Weeknd consiguieron también reconocimientos por su gran trabajo en la industria musical, pero la gran sorpresa fue para el productor argentino Bizarrap, quien se llevó el premio a 'Nuevo artista del año'.

La intérprete de 'Mientras me curo del cora' o 'X si volvemos' siempre ha dejado en claro lo importante que es aceptarse tal cual como es y es el mensaje que deja a sus fans. Debido a eso, en redes sociales se creó una gran polémica respecto a la portada la revista QG, ante la cual la paisa no solamente se pronunció, sino que utilizó una camiseta en la que dejaba clara su postura ante el no uso de Photoshop para transformar la imagen de las personas.

En su cuenta personal de Instagram, la artista escribió un mensaje rechazando el uso de este programa de edición en su rostro y cuerpo: "se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz".

Los mensajes de admiración por la colombiana no tardaron en llegar, tanto así que la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtís se pronunció sobre el tema: "estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo… Somos seres humanos, no somos IA".

"Estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación… El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres": puntualizó la famosa actriz.