Karol G envió un mensaje en contra del Photoshop en su participación en el Saturday Night Live

Karol G sigue demostrando que es una de las cantantes más exitosas del momento, y durante su participación en el programa estadounidense Saturday Night Live brilló como invitada estelar gracias a los segmentos en que demostró su carisma y talento, además, envió un mensaje en contra del Photoshop y retoques excesivos.

La cantante paisa logró sumar otro momento inolvidable en su carrera, pues el SNL es uno de los programas más vistos en la televisión de EE.UU y allí compartió con los actores Ana de Armas y Marcelo Hernández en un sketch donde enseñó el alfabeto en español y con una de sus prendas se refirió a una de las noticias que protagonizó a inicios de abril.

La artista ingresó a un salón de clases vestida de colegiala y utilizando una falda de cuadros color verde y una camisa negra en la que se podía leer la palabra Photoshop, haciendo una clara referencia a la molestia que expresó el 6 de abril por la edición que realizó la revista GQ en su portada y demás fotografías difundidas.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió en ese momento la intérprete de ‘Tusa’, ‘TQG’ y ‘Provenza’ en su cuenta de Instagram ante sus más de 61 millones de seguidores.

Posteriormente en el programa, ‘La Bichota’ interpretó ‘Mientras me curo del cora’ y ‘Tus Gafitas’, donde utilizó trajes distintos y derrochó talento y sensualidad. Karol G no dejó que este momento pasara desapercibido y en su perfil publicó varias fotos con su nuevo look, pues ahora tiene el cabello rosado.

El atuendo de la paisa causó diversas reacciones en redes, donde sus seguidores la calificaron como "icónica".

Por otra parte, la actriz hispanocubana Ana de Armas, quien protagonizó la cinta biográfica de Marilyn Monroe, ‘Blondie’, empezó su monólogo del programa, aunque bromeó con hablar solo en español.

"Gracias, gracias, muchas gracias. He tenido un año increíble y estoy muy contenta de estar aquí presentando el programa de esta noche", expresó.