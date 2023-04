Karol G recibió el apoyo de Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar, tras conocerse la portada de GQ

Jamie Lee Curtis habló sobre lo sucedido con Karol G y la portada de GQ, rechazando la edición que le hicieron a la fotografía de la cantante. Por medio de su cuenta de Instagram, la ganadora del Oscar salió en defensa de la paisa y la aplaudió por su valentía: "Estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo… Somos seres humanos, no somos IA".

Usando la fotografía de la artista se expresó respecto al tema y lo preocupante que es: "Este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso, es alarmante y se necesita hablar de ello".

"Estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación… El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres", concluyó la famosa actriz.

La publicación que cuenta con más de cien mil likes, recibió comentarios por parte de la industria de Hollywood y también de colombianos que le agradecen por respaldar a Karol G.

La intérprete de 'Mientras me curo del cora' ha recibido muchos halagos y mensajes de amor en sus redes sociales, debido a que la situación de volvió viral en por su desaprobación total con dicha portada.

La paisa afirmó que ella no autorizó las imágenes de GQ, dado que habían editado toda su cara y cuerpo, algo con lo que ella no se sentía tranquila: "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural".

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respectó", escribió la cantante.

Para concluir, Karol G se refirió a lo importante que era dejar en claro un mensaje para todas las mujeres que día a día luchan para sentirse cómodas con su cuerpo y vencer todos los estereotipos que la sociedad está intentando romper.

Por el momento la reconocida revista GQ no se ha pronunciado sobre lo sucedido, sin embargo, la publicación fue eliminada de sus redes.