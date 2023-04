Anuel AA reconoció ser padre de Gianella Gazmey Vallecilla, su hija colombiana

La pelea entre el reconocido cantante de música urbana Anuel AA y la modelo colombiana Melissa Vallecilla parece haber llegado a su fin, pues la expareja sentimental de Yailin la más viral aceptó reciente a través de sus redes sociales que es el padre de la menor colombiana que tanto causó furor en Internet. La noticia la dio a conocer luego de publicar una foto junto a su hijo mayor, Pablo Anuel Gazmey.

En las instantáneas se les vio disfrutar a padre e hijo; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue la descripción de la galería: "😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día 🤩🤩🤩🤩🤩🤩❤️‍🔥", mencionó. De inmediato, diferentes internautas trajeron a colación nombres como Cattleya que nació hace poco y también el de Melissa Vallecilla, la colombiana que había asegurado ser madre de una bebé junto al artista.

Ante la oleada de comentarios, Anuel dejó un mensaje dentro de la publicación, en el que aseguró que reconocía a su hija a pesar de las críticas y de los problemas que hubiese tenido en el pasado con la modelo. Además, aclaró que el nacimiento de la pequeña no se produjo luego de una relación de pareja como lo habían afirmado, sino que es producto de una noche de pasión.

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada. Nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo... Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Cattapor primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija. No me importa lo que digan o piensen de mí las personas que no saben nada de lo que pasó en realidad. Y si salió que es mía, pues es mía", señaló.

La pelea entre Anuel AA y Melissa Vallencilla

El intérprete de 'Reloj' se habría visto envuelto en una disputa legal luego de pedir que le cambiaran el nombre a la pequeña tras conocerse la noticia del embarazo. En diálogo para Televisa, Melissa contó que el también exnovio de Karol G se desentendió de la manutención de su hija, así como también de la prueba de ADN.

"Lo más increíble de todo es que don José, el padre de Anuel, me dijo que él quería que la prueba de ADN se realizara con su mismo abuelo y no con él. Después yo le respondí: ‘Perdón, don José, pero el que me hizo la hija fue él y no usted’”, mencionó.