Anuel AA presentó su nueva canción 'Más Rica Que Ayer', ¿le respondió a Karol G con indirecta?

La reciente colaboración entre Karol G y Shakira con el sencillo 'TQG' del nuevo álbum de estudio 'Mañana Será Más Bonito', tiene a las redes sociales hablando sobre las rupturas amorosas de ambas artistas colombianas; reacciones polémicas que han involucrado a Gerard Piqué y Anuel AA , exparejas de las famosas artistas.

Y es que, precisamente sobre Anuel AA, el puertorriqueño ha dado de qué hablar con sus recientes declaraciones en su perfil de Instagram, las cuales estarían dirigidas a la cantante paisa según los comentarios de algunos fans, pues el 28 de febrero el reguetonero posteó una serie de imágenes en el perfil oficial de esta red social junto a un texto que fue relacionado con la nueva canción de Karol G y Shakira.

Ahora, el intérprete de 'La Llevo Al Cielo', 'La Jeepeta', 'Secreto', entre otras canciones, se tomó nuevamente las redes sociales para presentar su más reciente proyecto musical titulado: 'Más Rica Que Ayer' en colaboración con DJ Luian y Mambo Kingz. Según los usuarios de las plataformas digitales, la letra de la canción estaría dedicada a su exnovia, más conocida como 'La Bichota' y sería también una respuesta al sencillo 'TQG'.

La canción de Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, tuvo fecha de lanzamiento el 2 de marzo, composición que expresa en uno de sus fragmentos: "Si tú me perdonas, te perdono lo que hicimos, Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, A veces lo que damos no e' lo que recibimos".

Con 'Más Rica Que Ayer', Anuel AA se ha metido en el top de tendencias musicales de YouTube en menos de 24 horas, y otra de las partes que más ha sido comentada y relacionada con la colaboración entre Karol G y Shakira tiene que ver con la estrofa en que menciona al exfutbolista español y también expareja de la barranquillera.

"Y aquí tengo tu contacto pero si tú quieres, Sigo siendo el nene y me escribes, Tírame al DM, no pa' estar peleando, Tú no eres Shakira ni yo Piqué": canta el rapero de 30 años en un tema musical dedicado a un amor del pasado, con el cual se ha viralizado no solo en plataformas musicales sino en las tendencias digitales.

Las reacciones de los fieles seguidores tanto de Karol G, como de Anuel AA no se han hecho esperar: "Si JLo y Ben Affleck volvieron después de 20 años ¿por qué ellos no?", "Todo se puede con amor❤️‍🩹", "Cuando él le canta a su amor, es diferente porque los sentimientos le salen", "El álbum Completo de Karol y esta canción con audífonos puestos en el gym es lo mas chimba🌸❤️‍🩹", "¿Bebé que fue no que pues muy tragadito?🤣💚 #karolg".