Romeo Santos es acusado de incitar a la violencia contra la mujer en una canción y piden prohibirla

Romeo Santos es uno de los exponentes más grandes de la bachata y se encuentra promocionando su más reciente álbum, ‘Formula’, sin embargo, una de sus canciones, ‘Suegra’ lo ha llevado a recibir múltiples críticas e incluso un político de República Dominicana ha solicitado la prohibición de la misma, pues considera que promueve la violencia de género.

“Y no me diga mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente tu corazón me gana y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños le vo’ a hace’ un regalo, un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca pa’ bajo, que se la lleva el diablo”, es lo que dice el tema por el que ha sido ampliamente criticado.

Se trata de Víctor Pabón, abogado y político que presentó formalmente una solicitud ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos (CNEPR) de República Dominicana, la prohibición y retiro de las estaciones radiales del país.

“Comentario de esta mañana sobre nuestro reclamo de no Violencia contra la Mujer. Es un reclamo legal y Justo, no es contra del artista jamás es contra de incentivar maltrato psicológico y más aún un artista de tanta influencia a nivel mundial @RomeoSantosPage”, es lo que escribió Pabón en su perfil de Twitter sobre la noticia.

Pero esto no fue lo único que hizo el líder político puertorriqueño, se tiene conocimiento de que también acudió al Departamento de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República para solicitar prohibir a totalidad la reproducción de la bachata en las emisoras.

Comentario de esta mañana por @despiertamerica sobre nuestro reclamo de no Violencia contra la Mujer. Es un reclamo legal y Justo, no es contra del artista jamás es contra de incentivar maltrato psicológico y más aún un arrista de tanta influencia a nivel mundial @RomeoSantosPage pic.twitter.com/FAe5sKYciW — Victor Pavon Diputado (@victorrpavon) February 28, 2023

A finales del 2022, el cantante de 41 años también fue noticia por el video oficial del tema ‘Solo conmigo’ donde apareció su esposa Francelys Infante e hicieron el anuncio de que estaban esperando un hijo, sin embargo, los desnudos les costaron críticas y comentarios negativos.

En el 2018 fue duramente criticado por la letra de su canción ‘Perjurio,’ pues según usuarios en redes sociales esta era una apología a la violación y las relaciones sexuales con menores de edad.