¡Romeo Santos debutará como productor de cine en 'Never Look Back'!

Romeo Santos , interprete de 'Propuesta Indecente' se estrenará como productor ejectutivo en la película 'Never Look Back', basada en el libro homónimo de la escritora Lilliam Rivera.

Será el debut como productor ejecutivo del cantante estadounidense y contará con la dirección de Zetna Fuentes, nominada a tres Daytime Emmy Awards por su trabajo en la telenovela ‘One Life to Live’.

Producida por Amazon Studios y 3Pas Studios, la compañía del reconocido actor y productor mexicano Eugenio Derbez y el escritor y productor estadounidense Ben Odell, la película contará con un presupuesto de 40 millones de dólares y tendrá a disposición una de las composiciones originales del rey de la bachata, según lo divulgó la revista Deadline Hollywoo.

Catalogada como “una versión moderna del mito griego de Orfeo y Eurídice” la historia llevada a la pantalla también tendrá a Santos como supervisor musical del proyecto junto con Artie Pabón y su productora Chimby Films.

“Ahora ambientada en El Bronx (Nueva York) y con un elenco multicultural y una banda sonora llena de bachata, reggaetón, salsa y hip-hop, la película es una mezcla de géneros: fantasía, terror y romance”, se lee en un comunicado de prensa.

El proyecto no es la primera incursión en el cine del bachatero, quien tuvo su debut con un cameo actoral, en la séptima cinta de 'Fast and furious', al lado de Vin Diesel , Paul Walker y Dwayne Johnson.

El artista también ha estrenado dos largometrajes: un concierto cinematográfico y un documental que recorre su trayectoria y legado artístico en el género de la bachata. El concierto 'Utopia Live from MetLife Stadium', y el documental 'The King of Bachata'.