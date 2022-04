¡Twenty One Pilots en la pantalla grande! Anuncian función especial en cines

Twenty One Pilots, el dúo estadounidense anunció por medio de redes sociales que sus fanáticos podrán vivir nuevamente la innovadora experiencia de transmisión en vivo de su sexto albúm, 'Scaled and Icy'. La función especial tendrá lugar el jueves 19 de mayo en los cines de EE.UU.

La agrupación conformada por el cantante Tyler Joseph y el baterista Josh Dun, anunciaron que 'Twenty One Pilots Cinema Experience' contará con 20 minutos de contenido exclusivo jamás antes visto que emocionará a todos sus seguidores.

La experiencia de la transmisión o concierto de su álbum, fue dirigida por Jason Zada, que logró entregarle a los usuarios un viaje único e intenso por las canciones de dicho ábum y sus más grandes éxitos.

Según Trafalgar Releasing, empresa encargada de la cinta, el evento será “una versión psicodélica reinventada del teatro en vivo y la actuación a gran escala. Este evento de concierto intenso y deslumbrante sumerge a los espectadores en el catálogo ecléctico y la imaginación de uno de los actos más creativos de la música”.

La transmisión en vivo original de una sola vez fue vista por fanáticos en más de 200 países, según el comunicado de Trafalgar Releasing. Además, el álbum que presentarán el el primero que involucra al hermano menor del voaclista Joseph, Jay Joseph, quien canta junto a cinco de los amigos cercanos del líder en 'Never Take It', y 'No Chances'.

Esta banda, que se ha convertido en una de las principales figuras del pop independiente, aclaró que la venta de boletas para presenciar esta versión remasterizada del concierto, tendrá una preventa especial desde el 14 de abril en su página oficial.