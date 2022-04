Guns n' Roses confirmó por medio de su página oficial una nueva fecha para su tour, la banda visitará el país el 11 de octubre de 2022 para presentarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín; convirtiéndose así en la fecha número 14 confirmada para países latinoamericanos.

Luego de haber anunciado varias fechas para Brasil y también para Argentina, Uruguay, Chile y Perú, la banda conformada por Axl Rose , Slash, Duff McKagan, entre otros, vuelve a la capital del país para entegar un concierto inolvidable a sus fanáticos colombianos, que podrán disfrutar de canciones que se convierton en verdaderos clásicos.

La agrupación compartió recientemente en su perfil de Instagram un vídeo anunciando las fechas confirmadas para el continente, y aunque no aparece Colombia, nuestro país sí aparece en la lista de su página oficial.

Los fanáticos reaccionaron en dicha publicacion cometando la bandera del país y esperando que un nuevo anuncio les diera la gran noticia.

Su paso por el continente iniciará con su presentación en Recife y luego en el festival Rock In Rio de Janeiro en Brasil, el 8 de septiembre.

En la página aparece que la Preventa 'Nightrain' para el evento en nuestro país estará disponible próximamente, lo mismo que la venta general al público.

Cabe recordar que la última vez que Guns N’ Roses visitó el país fue en 2016, pues aunque fueron headliners para el Festival Estéreo Picnic 2020, el evento tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus.

Se espera que en los próximos días se anuncien todos los detalles de la boletería para que los amantes de esta banda puedan asegurar sus entradas y disfrutar de grandes éxitos como 'November Rain', 'Sweet Child of Mine', 'Welcome To The Jungle', 'Patience', entre muchos otros más.