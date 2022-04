¡Conmovedor! Coldplay subió al escenario a un niño con autismo para cantar con la banda

Coldplay, la banda británica de pop rock, ha cumplido el sueño de un pequeño con autismo llamado Huillo, pues lo invitó a su concierto en Ciudad de México para cantar una canción de su autoría titulada 'Different is okay'.

El niño tocó el piano y su propia canción junto con la banda frente a miles de espectadores en el Foro Sol, entregando así un emotivo momento para todos los fanáticos y demostrando que los sueños sí se cumplen.

Hoy en el concierto de #ColdplayCDMX, #Coldplay tocó una canción junto al pequeño con autismo del famoso video viral del 2016 mientras el escuchaba Fix You. 6 años después se reúnen para una experiencia increíble ⚡️ pic.twitter.com/LMOFxYS1vD — Abraham Salazar (@Thelasttramp_Go) April 5, 2022

La historia de Huillo comienza cuando a los 4 años fue diagnosticado con autismo y frente a eso, sus papás lo llevaron en 2016 a un concierto de Coldplay, evidenciando una conexión realmente especial del pequeño con la música. También decidieron inscribirlo en clases par aprender a tocar instrumentos, como una forma de terapia para su condición.

En dicho concierto y mientras la banda tocaba uno de sus más grandes éxitos, 'Fix You', el pequeño rompió en llanto en brazos de su padre, quien grabó el momento y lo compartió en redes y se volvió viral. Dicho vídeo llegó a Coldplay, quienes también se mostraron conmovidos en ese entonces y les escribieron:

"Por cosas como estas es que vale la pena“, además, les enviaron algunos productos promocionales a casa y se mantuvieron en contacto por un rato.

Por esto y mucho más Coldplay es de otro nivel, Grande Wicho 🖤 #ColdplayCDMX pic.twitter.com/TVfapo4DY2 — Arturo M (@arturomh87) April 5, 2022

El esperado encuentro se dio en el marco de la gira 'Music of the Spheres', donde antes de llamar al pequeño al escenario, Chris Martin, el vocalista recordó el vídeo de 2016 y expresó que ese ha sido uno de los mejores momentos en su carrera.

Sin duda alguna, la agrupación siempre se encarga de crear espectáculos memorables para sus fanáticos, tanto en términos musicales, de luces, efectos, y de hechos conmovedores.

Coldplay también disfrutó de su paso por México y sus dos presentaciones en dicho país, coreando unos versos de la canción 'Amor eterno' de Juan Gabriel y también de un tema de Maná.