Doja Cat casi pierde su premio en los Grammys porque estaba en el baño

Doja Cat, la cantante y rapera estadounidense, estuvo muy cerca de no poder recibir su premio Grammy a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop por 'Kiss Me More', pues había ido al baño y tuvo que salir corriendo al escenario para presentarse y tomar el tan preciado gramófono.

“Nunca había orinado tan rápido en toda mi vida”, dijo la Doja, después de subir al escenario.

A lo que su compañera SZA, también ganadora del premio, le respondió en broma: “¡Me alegro de que hayas regresado a tiempo!” bromeó SZA.

La rapera incluso se tomó un segundo para darse la vuelta y acomodarse su vestido. Acto seguido, dio las verdaderas palabras de agradecimiento en medio de lágrimas, pues este premio significa mucho para su carrera artística.

“Gracias a todos”, expresó en un estado de shock la autora de 'Woman', quien tenía ocho nominaciones en los premios del presente año.

“Realmente lo aprecio. Gracias a todos. Mis amigos, mi familia, mi equipo. No estaría aquí sin ti y no estaría aquí sin mis fans y sabes lo que SZA eres todo para mí. Eres increíble. Eres la personificación del talento. Cuídense, cuídense”.

La rapera de 28 años se alzó con este premio por encima de competidores como BTS, Justin Bieber y Benny Blanco, Coldplay, Tony Bennett y Lady Gaga.

Los internautas no tardaron en compartir memes de la graciosa situación, que causó gracia tanto en el MGM Grand Garden Arena y en redes sociales.

Pero no fue lo único, los usuarios también recordaron el hecho que se vivió en Paraguay donde incluso Doja Cat aseguró que se retiraría de la música por no poder presentarse en el Festival que tendría lugar en dicho país.

La intérprete del hit viral de Tik Tok, 'Say So', estuvo en Colombia el pasado 27 de marzo presentándose en el Festival Estéreo Picnic como headliner en el escenario de Adidas. Allí, la estadounidense presentó un setlist que duró una hora donde tambien le rindió un homenaje Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters que falleció el día anterior en la capital del país.