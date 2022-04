Jungle en vivo nos devuelve la vida: La nueva apuesta entre Shock y Amazon Music

Escuchar a Jungle sin duda alguna es un deleite para el oído ¿ahora te imaginas verlos en vivo? es algo que simplemente nos devuelve la vida, ¡y esa oportunidad ha llegado! Shock y Amazon Music unen lo mejor de sus mundos para traer a este dúo británico de neofunk a la plataforma digital en presentaciones en vivo.

Dirigida por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, la banda se ha encargado de que, cada vez que pisan una tarima, la gente se entregue a su música, al Groove y al baile.

Publicidad

Desde su nacimiento en 2013, hasta hoy, la agrupación musical se ha mantenido trabajando de la mano de sellos independientes y alrededor de su acto en vivo hay una especie de culto entre las escenas alternativas del mundo. Y no es para menos, pues bien ganado que se lo tienen. Aunque son los dos cerebros de la banda, ni Lloyd ni McFarland se preocupan por robar cámara o ser protagonistas.

De hecho, eso los tiene sin cuidado. ¿Sabías que sus videos son obras coreográficas experimentales?, puesto que en el escenario son una fuerza orquestal cuya misión es acelerar el pulso y hacernos mover la cabeza. Tienen un brillo funkero inagotable.

En Colombia lo comprobamos cuando vinieron a la capital en 2015 a tocar junto a Bomba Estéreo, y qué me dicen de cuando pisaron el Royal Center en 2019 ¡un espectáculo para no olvidar!. Sin embargo, en agosto de 2021, después de tres largos años sin estrenar material inédito, lanzaron el álbum Loving in Stereo, en donde incluyeron colaboraciones destacadas con artistas internacionales. Asimismo, tuvimos la fortuna de escucharlos en vivo y en directo en marzo 2022 con el Festival Estéreo Picnic, evento realizado a las afueras de Bogotá.